ענק: פרץ נבחר לשחקן המצטיין על ידי ה-BBC

הטירוף סביב דניאל פרץ בסאות’המפטון מסרב להירגע ובצדק, אחרי עוד הופעה ענקית של השוער הישראלי בין קורות הקדושים בניצחון 0:1 על נוריץ’, ששלח אותם למקום השישי המוביל בסיום העונה הסדירה למאבקי הפלייאוף העלייה לפרמייר ליג.

ב-’BBC’ בחרו בשוער כמצטיין המשחק, כשהעניקו לו את הציון 9.27 והתייחסו בעיקר להצלה שלו בהתקפה האחרונה במשחק: “נוריץ’ נותרה מתוסכלת רגע לפני השריקה בגלל פרץ, שהציל נגיחה של רורי מק’קונביל כשסאות’המפטון כמעט ויתרה”.

גם באתר האירי ‘The 42’ שיבחו את הישראלי: “הסיינטס צריכים להודות לשוער דניאל פרץ על שלוש הנקודות, בדרך למשחק 13 ברצף ללא הפסד”. גם ב’סקיי’ התמקדו בו: “הישג שיא של שבע הצלות במשחק, כולל הדיפה כפולה סנסציונית במחצית השנייה”.

דניאל פרץ ביציאה נהדרת (IMAGO)

גם מאמן היריבה מחמיא

מי שבחר לפרגן הוא האיש על הקווים של הקנריות, פיליפ קלמנט, שהתייחס להופעה של פרץ: “בסך הכל, החזקנו יותר בכדור, בעטנו יותר למסגרת, יצרנו יותר מצבים מהם, מסרנו יותר, היו לנו יותר קרנות ומצבים מסוכנים, אבל השוער שלהם נתן את המשחק של חייו נגדנו”.