יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:33
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5146-5138נוריץ'12
5140-4538סטוק סיטי13
5149-4938בריסטול סיטי14
5052-5338שפילד יונייטד15
5060-4938ק.פ.ר16
4948-4238פרסטון17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

ענק: פרץ נבחר לשחקן המצטיין על ידי ה-BBC

השוער הישראלי סיפק עוד תצוגה אדירה בין הקורות בניצחון של סאות'המפטון על נוריץ', כשגם מאמן המפסידה לא נותר אדיש: "נתן את משחק חייו נגדנו"

|
דניאל פרץ מאושר (IMAGO)
הטירוף סביב דניאל פרץ בסאות’המפטון מסרב להירגע ובצדק, אחרי עוד הופעה ענקית של השוער הישראלי בין קורות הקדושים בניצחון 0:1 על נוריץ’, ששלח אותם למקום השישי המוביל בסיום העונה הסדירה למאבקי הפלייאוף העלייה לפרמייר ליג.

ב-’BBC’ בחרו בשוער כמצטיין המשחק, כשהעניקו לו את הציון 9.27 והתייחסו בעיקר להצלה שלו בהתקפה האחרונה במשחק: “נוריץ’ נותרה מתוסכלת רגע לפני השריקה בגלל פרץ, שהציל נגיחה של רורי מק’קונביל כשסאות’המפטון כמעט ויתרה”.

גם באתר האירי ‘The 42’ שיבחו את הישראלי: “הסיינטס צריכים להודות לשוער דניאל פרץ על שלוש הנקודות, בדרך למשחק 13 ברצף ללא הפסד”. גם ב’סקיי’ התמקדו בו: “הישג שיא של שבע הצלות במשחק, כולל הדיפה כפולה סנסציונית במחצית השנייה”.

דניאל פרץ ביציאה נהדרת (IMAGO)דניאל פרץ ביציאה נהדרת (IMAGO)

גם מאמן היריבה מחמיא

מי שבחר לפרגן הוא האיש על הקווים של הקנריות, פיליפ קלמנט, שהתייחס להופעה של פרץ: “בסך הכל, החזקנו יותר בכדור, בעטנו יותר למסגרת, יצרנו יותר מצבים מהם, מסרנו יותר, היו לנו יותר קרנות ומצבים מסוכנים, אבל השוער שלהם נתן את המשחק של חייו נגדנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */