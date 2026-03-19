"ויניסיוס, תתכונן": בגרמניה חיממו לקראת ריאל

קשה להגיד מי פייבוריטית לזכות בליגת האלופות העונה כי יש באמת המון קבוצות טובות, אבל אין ספק שאחת הבולטות ביותר היא באיירן מינכן. הבווארים חתמו שמינית גמר על סף המושלם עם 2:10 מטורף על אטאלנטה בסיכום שני המפגשים, אחרי 1:4 גדול אתמול (רביעי) נגד האיטלקים באליאנץ ארנה, בדרך למפגש עצום נגד ריאל בשמונה האחרונות.

בגרמניה החמיאו לחניכיו של וינסט קומפאני: “באיירן שיגרה את עצמה לרבע הגמר, הצגה נפלאה נוספת של השחקנים. הקבוצה לא נתנה שום סיכוי לאטאלנטה”. על קיין: “איזה שער מדהים, השחקן הזה הוא יוצא דופן, מועמד ודאי לכדור הזהב”, הוסיפו. אגב, הכותרת הייתה: “ויניסיוס, תתכונן”.

כזכור, לפני שנתיים הקבוצות נפגשו ובאיירן כבר הובילה בדקה ה-90 בברנבאו, עד שחוסלו עם צמד מטורף לא רק שלא כפה הארכה, אלא העלה את ריאל מדריד לגמר בזמן הרגיל. הבלאנקוס המשיכו את המסע עם חגיגה נוספת על קבוצה גרמנית, שגברו על דורטמונד בגמר בדרך לזכייה ה-15. במפגש ההוא באלינאץ ארנה ויניסיוס כבש צמד.

תום בישוף ולנארט קארל חוגגים (רויטרס)

הצעירים פורחים, קומפאני: “הכל גדול שזה ריאל ובאיירן”

קצת מספרים? אז לנארט קארל הפך לגרמני הצעיר ביותר (18 שנים ו-24 ימים) לכבוש ולבשל במשחק ליגת האלופות, משחק, לא רק נוקאאוט. פיליפ פאביץ’ שעלה הפך לשחקן הצעיר ביותר שאי פעם משחק עבור באיירן מינכן בליגת האלופות. יש עתיד במועדון, אין ספק.

וינסנט קומפאני סיכם בסיום: “הכל כל כך גדול בריאל מדריד ובאיירן מינכן. זה לא חשוב בכלל מי טובה יותר כרגע, יש כל כך הרבה היסטוריה. כמות הכישרון שתהיה על הדשא, זה מיוחד. אנחנו מצפים לשני מפגשים בטופ של הכדורגל, אני מקווה שגם האוהדים הניטרליים יאהבו. כמובן שאנחנו רוצים לנצח ולעבור לשלב הבא”.

הארי קיין, שנבחר למצטיין המשחק נגד אטאלנטה, אמר: “בקלות היה אפשר לבוא שאננים בגלל התוצאה במשחק הראשון, אבל אמרנו שאנחנו רוצים לנצח באותה צורה, עם אותו סטייל. כל הקרדיט לחברים שלי, היינו שם מהרגע הראשון ועד האחרון, כשגם חלק מהצעירים קיבלו הזדמנות גדולה לשחק”.