ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס 26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ויניסיוס, תתכונן": בגרמניה חיממו לקראת ריאל

באיירן חגגה עם 2:10 בסיכום על אטאלנטה ומוכנה כבר לעוד פרק ביריבות עם הבלאנקוס, קומפאני: "זה תמיד גדול נגדם". מחמאות לקיין: "מועמד לכדור זהב"

שחקני באיירן מינכן קופצים מאושר עם לנארט קארל (רויטרס)
קשה להגיד מי פייבוריטית לזכות בליגת האלופות העונה כי יש באמת המון קבוצות טובות, אבל אין ספק שאחת הבולטות ביותר היא באיירן מינכן. הבווארים חתמו שמינית גמר על סף המושלם עם 2:10 מטורף על אטאלנטה בסיכום שני המפגשים, אחרי 1:4 גדול אתמול (רביעי) נגד האיטלקים באליאנץ ארנה, בדרך למפגש עצום נגד ריאל בשמונה האחרונות.

בגרמניה החמיאו לחניכיו של וינסט קומפאני: “באיירן שיגרה את עצמה לרבע הגמר, הצגה נפלאה נוספת של השחקנים. הקבוצה לא נתנה שום סיכוי לאטאלנטה”. על קיין: “איזה שער מדהים, השחקן הזה הוא יוצא דופן, מועמד ודאי לכדור הזהב”, הוסיפו. אגב, הכותרת הייתה: “ויניסיוס, תתכונן”.

כזכור, לפני שנתיים הקבוצות נפגשו ובאיירן כבר הובילה בדקה ה-90 בברנבאו, עד שחוסלו עם צמד מטורף לא רק שלא כפה הארכה, אלא העלה את ריאל מדריד לגמר בזמן הרגיל. הבלאנקוס המשיכו את המסע עם חגיגה נוספת על קבוצה גרמנית, שגברו על דורטמונד בגמר בדרך לזכייה ה-15. במפגש ההוא באלינאץ ארנה ויניסיוס כבש צמד.

הצעירים פורחים, קומפאני: “הכל גדול שזה ריאל ובאיירן”

קצת מספרים? אז לנארט קארל הפך לגרמני הצעיר ביותר (18 שנים ו-24 ימים) לכבוש ולבשל במשחק ליגת האלופות, משחק, לא רק נוקאאוט. פיליפ פאביץ’ שעלה הפך לשחקן הצעיר ביותר שאי פעם משחק עבור באיירן מינכן בליגת האלופות. יש עתיד במועדון, אין ספק.

וינסנט קומפאני סיכם בסיום: “הכל כל כך גדול בריאל מדריד ובאיירן מינכן. זה לא חשוב בכלל מי טובה יותר כרגע, יש כל כך הרבה היסטוריה. כמות הכישרון שתהיה על הדשא, זה מיוחד. אנחנו מצפים לשני מפגשים בטופ של הכדורגל, אני מקווה שגם האוהדים הניטרליים יאהבו. כמובן שאנחנו רוצים לנצח ולעבור לשלב הבא”.

הארי קיין, שנבחר למצטיין המשחק נגד אטאלנטה, אמר: “בקלות היה אפשר לבוא שאננים בגלל התוצאה במשחק הראשון, אבל אמרנו שאנחנו רוצים לנצח באותה צורה, עם אותו סטייל. כל הקרדיט לחברים שלי, היינו שם מהרגע הראשון ועד האחרון, כשגם חלק מהצעירים קיבלו הזדמנות גדולה לשחק”.

