יום שבת, 21.03.2026 שעה 01:30
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"המשחק הטוב העונה": אנגליה בטירוף מליברפול

מחמאות לאדומים בממלכה אחרי ה-0:4 על גלאטסראיי בדרך לרבע גמר האלופות: "תצוגת תכלית". מחמאות לסובוסלאי, שאמר: "אעשה הכל לעזור". שיא גדול לסלאח

|
שחקני ליברפול מרוצים (רויטרס)
שחקני ליברפול מרוצים (רויטרס)

אם היה משחק אחד שהיה בו צפי להפתעה ממשית וגדולה זה היה אצל ליברפול, אבל האדומים לא רק מנעו זאת, אלא מנעו זאת בענק עם 0:4 גדול אתמול (רביעי) על גלאטסראיי באנפילד. החבורה של ארנה סלוט חגגה על הדשא בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ולמפגש ענק עם פ.ס.ז’, אחרי 1:4 בסיכום על הטורקים והפסד במפגש הראשון.

באנגליה חגגו עם הרדס: “רמיסה של ליברפול, תצוגת תכלית. אחד המשחקים הכי טובים תחת ארנה סלוט ללא ספק. אחרי עונה קשה ולא מעט ירידות ועליות, השחקנים הגיעו לרגע האמת ודאגו שהעונה האירופית תהיה רחוקה מכישלון. המשחק הכי טוב של ליברפול העונה, אין שאלה בכלל”, רשמו ב-’BBC’.

את מירב המחמאות קיבל דומיניק סובוסלאי, שנתן עוד הופעה ענקית ושם את השער הראשון כבר בשלב מוקדם, מה שפתח את הדלת לקאמבק: “השחקן הכי טוב של ליברפול. בעונה לא מרשימה בכלל של הקבוצה הוא נקודת האור”, הוסיפו ב’דיילי מייל’. אגב, ההונגרי הגיע ל-12 גולים ו-11 בשולים העונה באדום, נתון מרשום מאוד לקשר.

דומיניק סובוסלאי חוגג עם מוחמד סלאח (רויטרס)

סובוסלאי: “זה היה חשוב לנו”, ציון דרך מרשים לסלאח

סובוסלאי אמר בסיום: “אם להיות כן, אני רק רוצה לעזור לקבוצה הזו. אני רוצה שליברפול תצליח, ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה. הראנו לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, רצינו להראות את זה, היה חשוב לנו. אני יודע שהקהל לא מרוצה מאיתנו”.

עוד קצת מספרים. אז מוחמד סלאח הגיע ל-50 שערים בליגת האלופות, והוא השחקן האפריקאי הראשון שעושה זאת. סלאח גם נכנס עם המספר הזה לטבלת 10 כובשי המפעל בכל הזמנים, נתון יוצא דופן. החלוקה שלו? 47 שערים בליברפול, שער אחד ברומא ושניים עוד במדי באזל, כאשר בצ’לסי הוא לא כבש בצ’מפיונס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */