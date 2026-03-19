יום חמישי, 19.03.2026 שעה 08:00
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

הזרים בחולון יישארו בחו"ל, שביעות רצון מהמאמן

הסגולים סיכמו מסע אירופי, ארצי: "סיטואציה קשה, אבל אני שמח שנלחמנו". ארבעה זרים ילכו לארה"ב, סאנוגו לצרפת. במועדון מרוצים מעבודתו של קרוניץ'

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון סיימה אתמול (רביעי) את דרכה בליגת האלופות של פיב"א באופן רשמי עם הפסד שישי בשישה משחקים. הסגולים צהובים הגיעו ללה מאן לאחר מסע שניתן לתארו רק כמפרך כששוב הקבוצה כמעט ולא מתאמנת יחדיו בעקבות המצב ומעשית חולוניה הייתה מפוצלת לפני הנסיעה לפאריס וכשם שהיה לפני הנסיעה כך גם יהיה לאחר סיומו של המסע האירופי של הקבוצה. 

במועדון עדכנו כבר לאחר המשחק שלאור העובדה שאין עדין צפי לחזרה של ליגת העל וכפועל יוצא למשחקים השחקנים שוב יתפצלו. השחקנים הישראלים יחזרו ארצה יחד עם מאמן הקבוצה פרדראג קרוניץ' בעוד ארבעה משחקניה הזרים של חולוניה, אקסבייר מנפורד, דארין גרין ג'וניור, דמיון רוסר וג'ורדן מקריי ישובו לארצות הברית ואדאמה סונוגו ישהה אצל משפחתו בצרפת. החמישה למעשה יישארו בחו"ל עד להודעה חדשה, כלומר עד אשר יתבהר המצב בארץ.  

בתוך כך, בסביבת הקבוצה מרוצים מאוד מהמאמן 'פדג'ה', ומבהירים כי הוא עשה עד כה עבודה נהדרת בטח בהינתן מצבה של הקבוצה. מעבר לכך שלא היו אימונים רציפים והנתק בין כולם בכל הנוגע למרחק מה שיכול היה להוביל להתפרקות גם במשחק האחרון של העונה האירופית. בזירה המקומית הקבוצה נראתה טוב יותר וזאת לאחר בנייה שלא הייתה הכי טובה וכשבוצעו לא מעט שינויים תוך כדי תנועה. בכל הנוגע לעתיד, במועדון לא שוללים את האפשרות להמשיך איתו גם לעונה הבאה, אך עוד חזון למועד. המאמן הביא עימו מעבר למשמעת גם יחס שונה לשחקנים והדבר בלט כבר בהתחלה, כפי שהעידו במועדון כבר בשבועות הראשונים שלו בתפקיד. 

פרדראג קרוניץ' (IMAGO)

ארצי: “סיטואציה קשה, שמח שנלחמנו”

נתנאל ארצי אמר לאחר המשחק: "זו סיטואציה קשה עבור הקבוצה שלנו לנסות ולגרום לדברים להמשיך לעבוד בעקבות המצב בשבועיים האחרונים היינו בנפרד, ביום שני הייתה הפעם הראשונה בה עשינו חמישה על חמישה לאחר המשחק מול גלאטאסריי, אבל אני שמח שהגענו לכאן ונלחמנו עד הסוף למרות שכבר הודחנו מליגת האלופות, ניסינו לעשות את המיטב עבור כל מי שבבית ועבורנו. זה היה קשה מאוד, אבל אני שמח שחזרנו במחצית השנייה ונלחמנו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו והצוות ננסה לעשות את המיטב ולהשיג את המיטב. תודה למאמן ולכל הצוות, אנחנו כשחקנים מקצועניים ניסינו לעשות את הכי טוב שלנו".

ארצי התבקש לסכם את העונה ואמר: "היו לנו העונה עליות וירידות, השגנו את המטרה של להגיע לטופ 16, לצערנו היו עליות וירידות ולא השגנו את המטרה, ניסינו להשיג ניצחונות ולא הצלחנו, הסיטואציה הייתה קשה בשבועיים שלושה האחרונים, הצלחנו להשיג חלק מהמטרות ואני מקווה שבעונה הבאה נגיע לשלב הזה שוב פעם ולעשות את המיטב שלנו, ליגת האלופות היא ליגה קשה וחולון רוצה להיות במקומות הכי גבוהים".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
