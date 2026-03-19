הזרים בחולון יישארו בחו"ל, שביעות רצון מהמאמן

הפועל חולון סיימה אתמול (רביעי) את דרכה בליגת האלופות של פיב"א באופן רשמי עם הפסד שישי בשישה משחקים. הסגולים צהובים הגיעו ללה מאן לאחר מסע שניתן לתארו רק כמפרך כששוב הקבוצה כמעט ולא מתאמנת יחדיו בעקבות המצב ומעשית חולוניה הייתה מפוצלת לפני הנסיעה לפאריס וכשם שהיה לפני הנסיעה כך גם יהיה לאחר סיומו של המסע האירופי של הקבוצה.

במועדון עדכנו כבר לאחר המשחק שלאור העובדה שאין עדין צפי לחזרה של ליגת העל וכפועל יוצא למשחקים השחקנים שוב יתפצלו. השחקנים הישראלים יחזרו ארצה יחד עם מאמן הקבוצה פרדראג קרוניץ' בעוד ארבעה משחקניה הזרים של חולוניה, אקסבייר מנפורד, דארין גרין ג'וניור, דמיון רוסר וג'ורדן מקריי ישובו לארצות הברית ואדאמה סונוגו ישהה אצל משפחתו בצרפת. החמישה למעשה יישארו בחו"ל עד להודעה חדשה, כלומר עד אשר יתבהר המצב בארץ.

בתוך כך, בסביבת הקבוצה מרוצים מאוד מהמאמן 'פדג'ה', ומבהירים כי הוא עשה עד כה עבודה נהדרת בטח בהינתן מצבה של הקבוצה. מעבר לכך שלא היו אימונים רציפים והנתק בין כולם בכל הנוגע למרחק מה שיכול היה להוביל להתפרקות גם במשחק האחרון של העונה האירופית. בזירה המקומית הקבוצה נראתה טוב יותר וזאת לאחר בנייה שלא הייתה הכי טובה וכשבוצעו לא מעט שינויים תוך כדי תנועה. בכל הנוגע לעתיד, במועדון לא שוללים את האפשרות להמשיך איתו גם לעונה הבאה, אך עוד חזון למועד. המאמן הביא עימו מעבר למשמעת גם יחס שונה לשחקנים והדבר בלט כבר בהתחלה, כפי שהעידו במועדון כבר בשבועות הראשונים שלו בתפקיד.

ארצי: “סיטואציה קשה, שמח שנלחמנו”

נתנאל ארצי אמר לאחר המשחק: "זו סיטואציה קשה עבור הקבוצה שלנו לנסות ולגרום לדברים להמשיך לעבוד בעקבות המצב בשבועיים האחרונים היינו בנפרד, ביום שני הייתה הפעם הראשונה בה עשינו חמישה על חמישה לאחר המשחק מול גלאטאסריי, אבל אני שמח שהגענו לכאן ונלחמנו עד הסוף למרות שכבר הודחנו מליגת האלופות, ניסינו לעשות את המיטב עבור כל מי שבבית ועבורנו. זה היה קשה מאוד, אבל אני שמח שחזרנו במחצית השנייה ונלחמנו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו והצוות ננסה לעשות את המיטב ולהשיג את המיטב. תודה למאמן ולכל הצוות, אנחנו כשחקנים מקצועניים ניסינו לעשות את הכי טוב שלנו".

ארצי התבקש לסכם את העונה ואמר: "היו לנו העונה עליות וירידות, השגנו את המטרה של להגיע לטופ 16, לצערנו היו עליות וירידות ולא השגנו את המטרה, ניסינו להשיג ניצחונות ולא הצלחנו, הסיטואציה הייתה קשה בשבועיים שלושה האחרונים, הצלחנו להשיג חלק מהמטרות ואני מקווה שבעונה הבאה נגיע לשלב הזה שוב פעם ולעשות את המיטב שלנו, ליגת האלופות היא ליגה קשה וחולון רוצה להיות במקומות הכי גבוהים".