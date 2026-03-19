ברצלונה הביסה אמש (רביעי) 2:7 את ניוקאסל והעפילה לרבע גמר ליגת האלופות, תוצאה שגררה גל תגובות נרחב בתקשורת הספרדית. למרות מחצית ראשונה מאוזנת יחסית, הקטלונים התפוצצו אחרי ההפסקה עם תצוגת התקפה אדירה שהכריעה את המשחק. כלי התקשורת בספרד הדגישו את העוצמה ההתקפית של הקבוצה של האנזי פליק ואת ההופעות הבולטות של ראפיניה, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

ב'מארקה' נכתב: "ברצלונה רוצה את ליגת האלופות הזאת. היא הביסה את ניוקאסל 2:7 בזכות פתיחה מרהיבה של המחצית השנייה והעפילה לרבע הגמר. המארחת עמדה בציפיות עם כמות שערים נוחה. זה לא היה קל כפי שהתוצאה מרמזת, כי ניוקאסל שיחקה מחצית ראשונה טובה, אך כאשר השחקנים של פליק עוברים למצב התקפי, כפי שעשו במחצית השנייה, אי אפשר לעצור אותם. ברצלונה הזאת, כשמשחקת כך, היא פייבוריטית ברורה לזכייה בליגת האלופות".

עוד נכתב ב'מארקה': "לא אמרו שהפרמייר ליג היא משהו מעולם אחר? אם כוללים את המשחקים של ריאל מדריד וברצלונה, התוצאה הכוללת בשני המפגשים מגיעה ל-3:12. ועכשיו מגיעה אתלטיקו מדריד. במילים אחרות, ניצחון מוחץ בארבעה משחקים. שמענו אין ספור פעמים בחודשים האחרונים שהפרמייר ליג כמעט לא מהעולם הזה, ביתן של הקבוצות הטובות ביותר ללא עוררין. כולן העפילו משלב הליגה וסיימו אותו היטב. אבל יש גם הרבה כישרון כאן. וזה הוכח בשמינית הגמר של ליגת האלופות, עם התבוסות המהדהדות שקבוצות לה ליגה הנחילו ליריבות האנגליות. אם הסנטיאגו ברנבאו היה חגיגה לפני שבוע, מה שקרה בקאמפ נואו היה מרהיב".

שחקני ברצלונה בטירוף בסוף (רויטרס)

“סופת טורנדו”, “מסר לאירופה”

"וזה לא כדי לקחת משהו מניוקאסל. הקבוצה האנגלית נתנה מחצית ראשונה טובה מאוד. היא אתגרה את ברצלונה עם תוכנית משחק מוצקה, מתפרצות מהירות וסיומת חדה. אבל כאשר ברצלונה העלתה הילוך במחצית השנייה, המגפייז נעלמו. ברצלונה הראתה שהיא קבוצה עם יכולת הבקעה יוצאת דופן. היא הגבירה את הקצב וניצחה בזכות איכות וכוח פיזי. כי עוד מיתוס על קבוצות אנגליות הוא שהן חזקות פיזית יותר מהספרדיות. זה לא הרושם שהן נתנו בקאמפ נואו", סיכמו בכלי התקשורת.

ב'אס' נכתב: "הסתערות במחצית השנייה של ברצלונה הובילה אותה לרבע גמר ליגת האלופות אחרי ניצחון מוחץ 2:7 על ניוקאסל. המחצית הראשונה הייתה שקולה, אבל השנייה הייתה תצוגה חסרת רחמים של הסגנון של פליק, שהזכירה את ברצלונה במיטבה מהעונה שעברה. המשחק נשלט על ידי לבנדובסקי, שכבש צמד, הופעה נהדרת של ראפיניה ולאמין ימאל דומיננטי".

שחקני ברצלונה עם הקהל בסיום (רויטרס)

ב'ספורט' נכתב: "סופת טורנדו של ברצלונה של פליק וראפיניה כדי לרסק את ניוקאסל בליגת האלופות ולשלוח מסר ברור לאירופה. יצירת אמנות במחצית השנייה של ברצלונה ריסקה את היריבה הלוחמת. ראפיניה, עם שני שערים, שני בישולים ופנדל שסחט, הציג גרסה מבריקה במשחק שבו הבלאוגרנה נתנו הצהרה מרגשת עם ההעפלה לרבע הגמר והגבירו עוד יותר את האמונה שלהם במפעל האירופי הבכיר".

פליק: “משחק משוגע, הפציעות של אריק וז’ואן גארסיה לא נראות חמורות”

המאמן האנזי פליק אמר אחרי המשחק: “זה בהחלט היה משחק משוגע. אני חושב שלא היינו חדים במחצית הראשונה, אבל היינו טובים יותר בשנייה. הירידה ל-3:2 אפשרה לנו לחזור למשחק לפני ההפסקה, וזה היה חשוב. איך אריק וז’ואן? זה לא נראה חמור, אבל צריך לחכות”.

מה אמרת לשחקנים בהפסקה?

”שיחקנו ישיר מדי במחצית הראשונה. הם טובים במתפרצות ואנחנו לא היינו טובים בזה. הצלחנו לשלוט יותר במשחק במחצית השנייה. המחצית הראשונה הייתה קשה מאוד. ידענו שהם ילחצו. כבשנו שני שערים, אבל היו לנו הרבה עליות וירידות. עשינו 2:3, ובמחצית אמרתי לשחקנים שאנחנו דוחפים קדימה כל הזמן. אמרתי להם שאנחנו צריכים ללחוץ אותם, ואז לשלוט בכדור ולהיכנס לעומק כשאפשר. וזה עבד טוב”.

אמרת להם שהם מקבלים יום חופש?

”כן, הם הרוויחו את זה”.

חיבוקים עם האנזי פליק (רויטרס)

אתה לוקח מסקנות מהמפגש הזה?

”ננתח את המשחק כמובן. במשחקים האחרונים אני חושב ששיחקנו טוב יותר הגנתית, למרות שהיו לנו פציעות. בכל מקרה, השתפרנו במחצית השנייה. זה היה להם קשה יותר”.

אתה רואה את ברצלונה כאחת הפייבוריטיות לזכות בליגת האלופות?

”הסיבוב הבא יהיה קשה מאוד. צריך לקחת את זה צעד אחר צעד, משחק אחרי משחק. זה מה שעשינו בעונה שעברה וזה מה שננסה לעשות גם העונה”.

מה הכי אהבת בקבוצה?

“שהשחקנים עשו את מה שביקשנו מהם בהפסקה. מבחינתי זה נהדר לראות איך הם מנסים להשתפר ואיך הם עוקבים אחרי התוכנית שלנו”.

איזה פרוטוקול יש לשחקנים שלך בפנדלים?

”מי שמרגיש בנוח. הם מחליטים ביניהם, ואני חושב שזה בסדר”.

האם ירד לחץ מהכתפיים של לבנדובסקי?

”זו לא הייתה סיטואציה קלה כי הוא ופראן טורס נמדדים לפי שערים. אני שמח שהוא כבש שוב. אני שמח שהוא כבש בליגת האלופות. יש לנו הרבה שחקנים מאוד חשובים. יש לו ניסיון, והוא סקורר פנטסטי. השער הראשון שלו, מול הגנה חזקה כמו של ניוקאסל, היה מרשים”.