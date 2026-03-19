סנגל נערכת למשפט: תהיה מלחמת עולם שלישית

הכדורגל האפריקאי נמצא בעיצומה של סערה גדולה לאחר החלטת התאחדות הכדורגל האפריקאית להעניק את זכיית גביע אפריקה לאומות למרוקו, במקום לסנגל. ההחלטה עוררה תגובות חריפות במיוחד בסנגל, שם ההפתעה הראשונית הפכה במהירות לזעם ציבורי רחב.

הפרשה החלה לאחר ההודעה הרשמית לפיה נבחרת סנגל הפסידה את גמר גביע אפריקה לאומות בתוצאה 3:0 טכני, בעקבות עזיבת שחקניה את המגרש בזמן תוספת הזמן של המשחק. בהודעה הרשמית נכתב: "נבחרת סנגל הפסידה טכנית את גמר גביע אפריקה לאומות 2025 במרוקו, אשר נרשם כ-3:0 לטובת ההתאחדות המרוקאית לכדורגל".

בסנגל מתוסכלים שכן המשחק עצמו נגמר ב-0:1 לטובתם לאחר הארכה, כך שההחלטה לשלול מהם את התואר נתפסת כבלתי מתקבלת על הדעת. בתוך דקות מפרסום ההחלטה, הרחובות והרשתות החברתיות במדינה התמלאו בתגובות זועמות.

זעם כבד בסנגל

שחקני הנבחרת עצמם לא הסתירו את תחושת העוול. מוסא ניאחאטה, בלם ליון ואחד משחקני ההרכב בגמר, אמר לעיתון ‘לאקיפ’: "אני אגיד דברים מטורפים אם אדבר". בהמשך העלה לרשתות החברתיות תמונות שלו עם הגביע וכתב: "בואו לקחת אותם", כשהוא מתייחס למדליה ולגביע עצמו. "זה לא בינה מלאכותית, זה אמיתי", הוסיף.

גם פאפ דמבה דיופ, שחקן טולוז ונבחרת סנגל הצעירה, הגיב בזעם וכתב: "אני חושב שאנחנו חיים בארץ של משוגעים". חביב דיארה, קשר סנדרלנד, העלה תמונות שלו עם הגביע כשהוא מוסיף שורה ארוכה של אימוג'ים צוחקים. קשר ראיו וייקאנו, פאתה סיס, הצטרף גם הוא למתקפה כאשר פרסם תמונות שלו עם המדליה והגביע וכתב: "אפשר לתת לבכיינים עוד שלושה שערים".

גורם בהתאחדות הכדורגל של סנגל אמר ל’לאקיפ’: "אנחנו מזועזעים. ב-29 במרץ תתקיים ישיבת הוועד המנהל של התאחדות הכדורגל האפריקאית, וזה הולך להיות מלחמת עולם שלישית".

האשמות נגד הנהגת הכדורגל האפריקאי

גם המאמן הוותיק קלוד לה רואה, ששיחק בנבחרת סנגל בתחילת שנות ה-90 וזכה בגביע אפריקה עם קמרון ב-1988, תקף בחריפות את ההחלטה. לדבריו, מדובר בהחלטה שתגרום לכל עולם הכדורגל לצחוק. "מעולם לא הייתי מדמיין לשנייה שההתאחדות יכולה ללכת כל כך רחוק בדרך האבסורדית הזאת. כשאתה רואה איך פטריס מוטספה מנהל את הארגון, כוואסל של ג'אני אינפנטינו, שרצה מההתחלה לתת את הגביע הזה למרוקו... מרוקו עשתה טורניר מצוין והגיעה רחוק, אבל בגמר סנגל הייתה טובה יותר", אמר המאמן בן ה-78.

לה רואה האשים את הנהגת הכדורגל האפריקאי בהתעלמות מהחלטות שיפוט ובהשפעה פוליטית: "אינפנטינו חושב שהוא טראמפ של הכדורגל האפריקאי, אדם שחושב שיש לו את הזכות להתערב בטורנירים. באפריקה הוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מאחורי כל זה יש הרבה עסקאות מפוקפקות והסכמים מאחורי הקלעים".

הוא הוסיף כי הפרשה עדיין רחוקה מסיום: "אני מאמין שזה עוד לא נגמר ושסנגל תקבל את מה שמגיע לה בסוף הסיפור הזה. אבל זו תמונה פתטית עבור הכדורגל האפריקאי. תהיה ועדת ערעורים ולאחר מכן, אם יהיה צורך, גם בית הדין לבוררות בספורט יתערב".

בהתאחדות הכדורגל של סנגל כבר הודיעו כי יגישו ערעור רשמי לבית הדין לבוררות בספורט בלוזאן. בהודעה שפרסמה ההתאחדות נכתב כי היא "מגנה את ההחלטה הלא צודקת, חסרת התקדים והבלתי מתקבלת על הדעת, שפוגעת באמינות הכדורגל האפריקאי".

מנגד, בהתאחדות המרוקאית ניסו להרגיע את הרוחות ופרסמו תגובה מתונה יחסית: "ההתאחדות מבקשת להבהיר כי מטרתה לא הייתה לערער על הביצועים הספורטיביים של הנבחרות המשתתפות, אלא רק לדרוש את יישום התקנות. אנו מחויבים לכיבוד החוקים, לבהירות המסגרת התחרותית וליציבות התחרויות באפריקה".