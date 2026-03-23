יום שני, 23.03.2026 שעה 20:53
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הפתעה ברשימת 6 השחקנים שריאל מוכנה למכור

פלורנטינו פרס מתכנן מהפכה גדולה בסגל, במיוחד בהגנה ובקרב השחקנים הוותיקים, אך הוא גם שוקל למכור כישרון צעיר אם תגיע הצעה טובה. השמות בפנים

קמאבינגה ורודיגר (IMAGO)
ריאל מדריד מתכננת שינוי גדול בסגל בקיץ הקרוב. באופן ספציפי, 6 שחקנים, רובם שחקני הגנה ותיקים, צפויים לעזוב. עם זאת, שחקן צעיר אחד, אדוארדו קמאבינגה, בן 23, שנכלל גם הוא ברשימת ההעברות. לפי ‘מארקה’, פלורנטינו פרס יהיה מוכן לאפשר לו לעזוב את המועדון אם תתקבל הצעה משמעותית של לפחות 50 מיליון אירו. זה יהיה סיום בלתי צפוי עבור אחד הרכישות הבולטות של המועדון. אך ישנם גם מקרים נוספים עם נסיבות שונות.

אחת העזיבות המדוברות ביותר תהיה זו של דני קרבחאל, בן 34. ריאל מדריד נוהגת כבר שנים להאריך את חוזיהם של השחקנים הוותיקים ביותר שלה שנה אחר שנה. המגן הימני, ללא ספק הדמות המשפיעה ביותר בחדר ההלבשה כיום, ניצב בפני מאבק לא פשוט כדי להישאר בקבוצה שמאמן ארבלואה.

ב’אתלטיק’ דווח כי עזיבתו תהיה דומה לזו של שחקני מפתח אחרים בשנים האחרונות, כמו סרחיו ראמוס, קארים בנזמה, טוני קרוס ולוקה מודריץ', שעזבו את סנטיאגו ברנבאו בשקט כאשר החוזה שלהם הסתיים.

עתיד רוב שחקני ההגנה בערפל

פרלאן מנדי, בן 30, הפצוע כעת, ופראן גארסיה, בן 26, עשויים גם הם לעזוב. בתחילה מדובר באחד מבין השניים, אך לא שוללים אפשרות ששניהם יעזבו. המקרה של דויד אלאבה, בן 33, ברור יותר, חוזהו מסתיים בקיץ והוא לא יחודש.

אנטוניו רודיגר, בן 33, ניצב גם הוא בפני עתיד לא ברור. היכולת שלו במשחקים האחרונים נבחנת על ידי ההנהלה והצוות המקצועי, אך התוכנית הראשונית לא הייתה להאריך את חוזהו. אנגליה עשויה להיות יעדו האפשרי.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

בכל מקרה, 5 מגנים וקשר אחד זמינים בריאל מדריד בקיץ הקרוב. במקביל, בכל הנוגע לרכש, מצופה שהקבוצה תצרף לפחות בלם אחד, כאשר ניקו שלוטרבק הוא המועמד המוביל, וכן קשר נוסף. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
