הפתעה ברשימת 6 השחקנים שריאל מוכנה למכור

ריאל מדריד מתכננת שינוי גדול בסגל בקיץ הקרוב. באופן ספציפי, 6 שחקנים, רובם שחקני הגנה ותיקים, צפויים לעזוב. עם זאת, שחקן צעיר אחד, אדוארדו קמאבינגה, בן 23, שנכלל גם הוא ברשימת ההעברות. לפי ‘מארקה’, פלורנטינו פרס יהיה מוכן לאפשר לו לעזוב את המועדון אם תתקבל הצעה משמעותית של לפחות 50 מיליון אירו. זה יהיה סיום בלתי צפוי עבור אחד הרכישות הבולטות של המועדון. אך ישנם גם מקרים נוספים עם נסיבות שונות.

אחת העזיבות המדוברות ביותר תהיה זו של דני קרבחאל, בן 34. ריאל מדריד נוהגת כבר שנים להאריך את חוזיהם של השחקנים הוותיקים ביותר שלה שנה אחר שנה. המגן הימני, ללא ספק הדמות המשפיעה ביותר בחדר ההלבשה כיום, ניצב בפני מאבק לא פשוט כדי להישאר בקבוצה שמאמן ארבלואה.

ב’אתלטיק’ דווח כי עזיבתו תהיה דומה לזו של שחקני מפתח אחרים בשנים האחרונות, כמו סרחיו ראמוס, קארים בנזמה, טוני קרוס ולוקה מודריץ', שעזבו את סנטיאגו ברנבאו בשקט כאשר החוזה שלהם הסתיים.

דני קרבחאל (IMAGO)

עתיד רוב שחקני ההגנה בערפל

פרלאן מנדי, בן 30, הפצוע כעת, ופראן גארסיה, בן 26, עשויים גם הם לעזוב. בתחילה מדובר באחד מבין השניים, אך לא שוללים אפשרות ששניהם יעזבו. המקרה של דויד אלאבה, בן 33, ברור יותר, חוזהו מסתיים בקיץ והוא לא יחודש.

אנטוניו רודיגר, בן 33, ניצב גם הוא בפני עתיד לא ברור. היכולת שלו במשחקים האחרונים נבחנת על ידי ההנהלה והצוות המקצועי, אך התוכנית הראשונית לא הייתה להאריך את חוזהו. אנגליה עשויה להיות יעדו האפשרי.

מועמד לעזוב. רודיגר (IMAGO)

בכל מקרה, 5 מגנים וקשר אחד זמינים בריאל מדריד בקיץ הקרוב. במקביל, בכל הנוגע לרכש, מצופה שהקבוצה תצרף לפחות בלם אחד, כאשר ניקו שלוטרבק הוא המועמד המוביל, וכן קשר נוסף.