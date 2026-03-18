סבלנקה תוקפת: "אכפת להם רק מכרטיסים"

הסערה סביב הפרישות מטורניר דובאי נמשכת. הבלארוסית הגיבה בחריפות לדברי מנהל התחרות שדרש להפחית נקודות דירוג לשחקניות: "התגובה שלו מגוחכת".

ארינה סבלנקה חוגגת עם גביע האליפות. (רויטרס)
סערה בעולם הטניס הנשי סביב העומס הפיזי, פציעות השחקניות והיחס אליהן מצד מארגני התחרויות. ארינה סבלנקה, מהשחקניות המובילות בעולם וזוכת אליפות אוסטרליה הפתוחה, החליטה לא לשתוק יותר. במסיבת העיתונאים לקראת פתיחת טורניר המאסטרס במיאמי, הבלארוסית תקפה בחריפות את סלאח טחלאק, מנהל טורניר דובאי, לאחר שזה ביקר את פרישתה מהתחרות ודרש להטיל עונשים כבדים על שחקניות שינהגו כמוה.

העימות המתוקשר החל בחודש שעבר, כאשר סבלנקה ואיגה שוויונטק, שתי הכוכבות הגדולות של הסבב, הודיעו על פרישה מטורניר דובאי ימים ספורים בלבד לפני תחילתו. טחלאק לא הסתיר את זעמו על אובדן האטרקציות המרכזיות של הטורניר בחודש פברואר העמוס (בו זכתה בסופו של דבר ג'סיקה פגולה), אליו לא הופיעו בסופו של דבר 16 שחקניות שהיו רשומות להגרלה הראשית.

"זו הייתה הפתעה מצערת לקבל את החדשות על הפרישה של ארינה ואיגה, והסיבות לכך היו קצת מוזרות", אמר מנהל הטורניר מהמפרץ לאחר טקס ההגרלה. "איגה אמרה שהיא לא מוכנה מנטלית להתחרות, בעוד שסבלנקה טענה שיש לה פציעות קלות. אני חושב שצריך להיות עונש חמור יותר לשחקניות שפורשות ברגע האחרון. לא צריך להסתפק רק בקנסות כספיים, אלא יש להפחית להן נקודות דירוג".

הדברים הללו עוררו הדים רבים בעולם הטניס, וסבלנקה, שהגיעה למיאמי מיד לאחר שזכתה בתואר היוקרתי באינדיאן וולס, הגיבה אליהם ללא מעצורים. "התגובה שלו הייתה פשוט מגוחכת", אמרה הבלארוסית. "אני לא חושבת שהוא הציג את עצמו באור חיובי במיוחד. עבורי, זה מאוד עצוב לראות שמנהלי הטורנירים והתחרויות עצמן פשוט לא מגנים עלינו כשחקניות. אכפת להם רק ממכירת הכרטיסים שלהם, מהמספרים של הטורניר שלהם, וזהו. מה שהוא אמר היה מוגזם, ואחרי הערה כזו, אני לא בטוחה שאני בכלל רוצה לחזור לשחק שם אי פעם".

האיום המרומז של סבלנקה בהחרמת טורניר דובאי בעתיד מציף מחדש את סוגיית לוח הזמנים העמוס והשוחק של סבב הטניס העולמי. שחקניות רבות, ביניהן קוקו גוף ואפילו שחקן העבר האמריקאי אנדי רודיק, יצאו להגנתן של סבלנקה ושוויונטק, בטענה שהעומס הפיזי והמנטלי מחייב אותן לקחת הפסקות יזומות כדי להימנע משחיקה מוחלטת. הבעיה אינה ייחודית רק לנשים, גם מטורניר מיאמי הנוכחי פרשו לא פחות מ-20 שחקנים ושחקניות, ביניהם נובאק ג'וקוביץ' ואמה רדוקאנו, מה שממחיש את חומרת המצב בסבב.

סבלנקה עצמה התייחסה לנושא והסבירה את ההחלטה המקצועית שעמדה מאחורי הפרישה מדוחא ודובאי: "כשתיכננו את העונה הנוכחית, החלטנו להציב את הבריאות שלי בראש סדר העדיפויות. המטרה הייתה לוודא שיש לנו חלונות זמן קטנים בלוח הזמנים שבהם אני יכולה לנוח, לאתחל את עצמי, להטעין מצברים, להתאמן ולהגיע מוכנה ורעננה יותר לטורנירים הגדולים והחשובים באמת".

הבלארוסית המשיכה והעבירה ביקורת נוקבת על מבנה העונה: "אני מרגישה שלוח הזמנים הופך למטורף לחלוטין. בגלל זה אנחנו רואים כל כך הרבה שחקניות פצועות, תמיד עולות למגרש חבושות, שלא מצליחות לספק משחקים ברמה הגבוהה ביותר. זה פשוט כמעט בלתי אפשרי לעמוד בקצב הזה".

נראה שהאסטרטגיה של סבלנקה, שזה עתה התארסה, מוכיחה את עצמה בגדול. לאחר המנוחה שלקחה, היא חזרה בכושר שיא וזכתה בתואר באינדיאן וולס. כעת, היא תנסה להפוך לאישה החמישית בהיסטוריה שמשלימה את ה"סאנשיין דאבל" (זכייה באינדיאן וולס ובמיאמי באותה עונה) ולהגן על תוארה במיאמי, שם ניצחה אשתקד בגמר.

