יום חמישי, 19.03.2026 שעה 07:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

דאגה בריאל: קורטואה צפוי להחמיץ את הדרבי

פסימיות במועדון לגבי מצבו של השוער, שחש בכאבים עוד במהלך החימום מול מנצ'סטר סיטי. חשש שהוא סובל מקרע ולא ממתיחה קלה. ככל הנראה ייעדר בראשון

קורטואה (IMAGO)
קורטואה (IMAGO)

דאגה בריאל מדריד בעקבות מצבו של טיבו קורטואה. הבדיקות הראשוניות מצביעות על קרע בשריר ברגל ימין, ולא על עומס שרירי כפי שסברו בתחילה. המשמעות היא שהשוער הבלגי כמעט בוודאות יחמיץ את הדרבי הקרוב מול אתלטיקו, כאשר האבחנה הסופית צפויה להתקבל רק לאחר הבדיקות שייערכו בהמשך היום.

“ככל שחולפות השעות התחושה סביב מצבו של קורטואה הופכת מדאיגה יותר. עדיין לא מדובר במצב חירום מלא, אך האזהרה כבר עוברת מצהוב לכתום. ההערכה הראשונית הייתה שמדובר במתיחה קלה בלבד, אך כעת החשש הוא לקרע בשריר. השאלה המרכזית היא חומרת הפגיעה, שכן ההבדל בין מיקרו קרע לבין קרע משמעותי עשוי להשפיע גם על השתתפותו ברבע גמר ליגת האלופות”, נכתב ב’אס’.

היום (חמישי) צפוי להיות יום מכריע. קורטואה והצוות הרפואי סיכמו להקדיש את יום רביעי למנוחה מלאה, צעד מקובל שנועד לאפשר לנפיחות הראשונית באזור הפגיעה לרדת וכך לקבל תוצאה מדויקת יותר בבדיקת ה-MRI. השוער נח בביתו מאז חזר עם הקבוצה בשעות הלילה, ובבוקר יעבור סדרת בדיקות שתכריע לגבי מצבו. "נראה", אמר במסדרונות האיתיחאד לאחר המשחק. באותו רגע הוא לא צלע, דבר שהעניק מעט אופטימיות, אך מאז גברה הדאגה.

טיבו קורטואה (IMAGO)

הפציעה החלה עוד לפני המשחק מול מנצ'סטר סיטי. במהלך החימום חש קורטואה דקירה קלה באזור השריר. הכאב היה נסבל והוא עדכן את הצוות הרפואי, ולאחר בדיקה מהירה החליט לשחק בכל זאת בשל חשיבות המשחק. אולם בהפסקה, כאשר התוצאה הייתה מאוזנת והיריבה נותרה בעשרה שחקנים, התקבלה החלטה להחליפו כדי למנוע החמרה במצבו. באותו שלב חשבו שמדובר במתיחה בלבד, אך כעת מסתמן כי הפציעה עשויה להיות חמורה יותר.

לוח המשחקים שמצפה לריאל מדריד בתקופה הקרובה צפוף במיוחד: הדרבי מול אתלטיקו מדריד בליגה, מפגש ליגה מול מיורקה, צמד המשחקים מול באיירן מינכן ברבע גמר ליגת האלופות, משחק ליגה מול ג'ירונה ולאחר מכן מפגש נוסף מול אלאבס. כרגע עדיין לא ברור כמה מהמשחקים הללו קורטואה יחמיץ.

לונין מתכונן

בשלב זה קורטואה כמעט בוודאות לא יהיה כשיר לדרבי ביום ראשון, ולכן אנדריי לונין מתכונן לפתוח בין הקורות. הבלגי הוא השחקן עם מספר הדקות הגבוה ביותר בסגל העונה, 3,645 דקות, והוא החמיץ רק 3 מתוך 44 המשחקים של ריאל מדריד. מנגד, לונין פתח עד כה רק 3 פעמים העונה, והדרבי עשוי להיות הופעתו הרביעית. נכון לעכשיו ההערכה סביב מצבו של קורטואה נוטה לפסימיות, כאשר הבדיקות שייערכו היום יקבעו האם מדובר אכן בקרע ולא רק במתיחה.

