ה-2:7 הענק גבה מחיר: אריק וז'ואן גארסיה נפצעו

חדשות רעות לברצלונה. ה-2:7 מול ניוקאסל הביא עמו גם צד פחות משמח: פציעות של אריק גארסיה ושל ז’ואן גארסיה. הבלם, שחזר לאחר בעיות בשריר הירך, החזיק מעמד רק 20 דקות על הדשא ונאלץ לפנות את מקומו לרונאלד אראוחו. באשר לשוער, הוא התלונן על פגיעה בשוק ברגלו השמאלית כאשר נמתח כדי לבצע הצלה ברגעים האחרונים של המשחק. גם הצוות הרפואי של ברצלונה ביקש במהירות לבצע חילוף. וויצ’ך שצ'סני נכנס במקומו.

אריק גארסיה מתקשה בשבועות האחרונים. מאז 7 במרץ, כאשר סיים את המשחק בסן מאמס עם מתיחה בהמסטרינג ברגל ימין, הוא לא התאושש לחלוטין. הוא לא שיחק מול ניוקאסל או סביליה, כאשר המטרה הייתה להגיע כשיר ב-100% לגומלין בליגת האלופות. עם זאת, הוא הצליח להחזיק על הדשא בקושי 20 דקות בלבד, וביקש במהירות להתחלף לאחר שהרגיש דקירה בחלק האחורי של ירך ימין. כאשר הבין את המצב, האנזי פליק שלח מיד את רונאלד אראוחו להתחמם.

ההערכות הראשוניות מצביעות על פציעה אפשרית שמרמזת על משהו מעבר למתיחה שרירית בלבד, אם כי הבדיקות שנקבעו להיום יהיו נחוצות כדי לאשר באופן מלא את היקף הבעיה. בצד החיובי, לוח המשחקים נעשה מעט קל יותר, שכן לאחר המשחק ביום ראשון מול ראיו וייקאנו מגיעה פגרת נבחרות, שתעניק לאריק שבועיים להתאושש. בנוסף, המאמן הגרמני צפוי לקבל עד שלושה שחקנים בחזרה לאחר הפגרה: המגנים אלחנדרו באלדה וז'ול קונדה, וכן ההולנדי פרנקי דה יונג.

אריק גארסיה (IMAGO)

ז’ואן גארסיה מדאיג פציעה בשוק

ז’ואן גארסיה היה אחד מהנקודות השליליות הבודדות במשחק מול ניוקאסל. השוער הקטלוני נאלץ להתחלף לקראת סיום המשחק לאחר שהרגיש אי נוחות בשוק הימנית. לפי ‘אס’, הבדיקות הראשוניות מצביעות על קרע בשריר, מה שאומר שהשוער עלול להיעדר במשך כמה שבועות (ההשערות הן בין שניים לשלושה).

בכל מקרה, יהיה צורך להמתין לבדיקות היום (חמישי) כדי לאשר את היקף הפציעה. העובדה שלוח המשחקים נרגע מעט בשבוע הבא בגלל פגרת הנבחרות אמורה לתת לצוות השיקום זמן לעבוד במטרה להעמיד את גארסיה לרשות הקבוצה החל מחודש אפריל.

בכל מקרה, מה שבטוח הוא שבמשחק ביום ראשון מול ראיו וייקאנו, הפולני וויצ'ך שצ'סני יחליף את השוער הקטלוני בין הקורות. השוער שכבר עמד בשער במשך חודשיים העונה, לא הצליח לשמור על רשת נקייה באף משחק.