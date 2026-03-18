יום רביעי, 18.03.2026 שעה 23:07
כדורגל ישראלי

בני יהודה קיימה אזכרה לזכר קודריצקי ז"ל

32 שנים אחרי, הקבוצה מהשכונה ערכה את הטקס המסורתי לזכר השחקן האגדי של המועדון בנוכחות משפחתו. עובד: "הוא ימשיך ללוות את המועדון שלנו לעד"

שחקני בני יהודה עם משפחתו של ניקולאי קודריצקי (באדיבות המועדון)
ביום שני האחרון, ציינו 32 שנים למותו בתאונת דרכים מצערת של כדורגלן העבר, ניקולאי קודריצקי ז"ל. האוקראיני, שהיה אחד הזרים הגדולים בתולדות בני יהודה, הותיר את עולם הכדורגל המום ומאז גם גורלה של משפחתו נשאר חקוק עם מדינת ישראל.

היום (רביעי) קיימו במועדון את טקס “האזכרה” המסורתי לזכרו של ניקולאי קודריצקי ז״ל, כאשר הטקס נערך בנוכחות אשתו של ניקולאי ז"ל, ויקטוריה יחד עם שחקני הקבוצה והצוות המקצועי, אשר הדליקו נרות לזכרו והקדישו רגע של כבוד והוקרה למורשת שהותיר אחריו.

מנהל הקבוצה, עמי גניש שליווה את המשפחה הבוקר למתחם: "מדובר במסורת רבת שנים עבור המועדון. מדי שנה אנחנו עוצרים לרגע כדי לזכור את ניקולאי ואת מה שהוא מייצג עבור בני יהודה. כל שחקן שמגיע לכאן לומד את הסיפור שלו ומבין שמדובר בחלק בלתי נפרד מהזהות והערכים של המועדון".

הבעלים אלירן עובד הוסיף: "אמרתי זאת לא פעם שניקולאי קודריצקי הוא אחד השחקנים הגדולים ביותר ששיחקו בבני יהודה, ולדעתי גם אחד הזרים הטובים ביותר ששיחקו בישראל בכל הזמנים. לי ולקהל יש אינספור רגעי אושר בלתי נשכחים ממנו, והמורשת והזיכרון שלו ימשיכו ללוות את המועדון שלנו לעד".

