רובי קין: מאמני היריבות ציינו כמה היינו טובים

פרנצווארוש סיימה את דרכה בליגה האירופית בשמינית הגמר לאחר שהפסידה 4:0 לבראגה בפורטוגל, למרות שניצחה 0:2 במשחק הראשון והודחה עם הפסד 4:2 בסיכום שני המשחקים. למרות האכזבה מההדחה, מאמן הקבוצה רובי קין הדגיש לאחר המשחק כי מדובר במסע אירופי מרשים עבור האלופה ההונגרית, במיוחד לאור העובדה שמעטים האמינו בתחילת העונה כי תצליח להגיע עד שלב 16 האחרונות במפעל. האירי התייצב מול התקשורת עם נאום ארוך, בו שיבח את שחקניו והסביר כי למרות ההפסד, יש הרבה סיבות לגאווה.

המאמן האירי פתח את דבריו בהתייחסות למשחק עצמו ולהבדלי הרמות בין הקבוצות: "ידענו שזה יהיה משחק קשה מאוד. האיכות של היריבה הייתה שונה לחלוטין. שלושת השערים הראשונים הגיעו מטעויות שלנו, ואם לא היינו עושים אותן זה לא היה קורה. השער הרביעי היה מדהים. אם מסתכלים על התקציבים של שני המועדונים, ברור שבראגה נמצאת ברמה אחרת מבחינה כלכלית. האמת היא שלא הצלחנו ליצור הרבה מצבים, לא משנה כמה ניסינו".

הוא המשיך להגן על שחקניו ולהדגיש את המחויבות שהפגינו לאורך הדרך: "אני לא יכול להגיד שום דבר רע על השחקנים שלי, הם נתנו הכל ודחפו כדי להגיע עד לכאן. קיבלתי מהם את המחויבות שביקשתי. אני שונא להפסיד, אבל אני חייב לכבד אותם על המאמץ. צריך להיות מציאותיים, אי אפשר לאבד קשר למציאות. היריבה פשוט נמצאת במקום אחר".

מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי בפרנצווארוש (רויטרס)

גאווה למרות ההדחה

קין הדגיש כי המסע האירופי של הקבוצה היה יוצא דופן עבור מועדון במעמדה: "השאלה הזאת נותנת לי צמרמורת, כי אני מאוד גאה. תסתכלו על הקבוצות ששיחקנו נגדן, פנרבחצ'ה, לודוגורץ, ריינג'רס, נוטינגהאם. מדובר בקבוצות שמחתימות שחקנים ב-50, 60 ו-70 מיליון. לשחק נגדן, במיוחד נוטינגהאם מהפרמייר ליג, זו רמה אחרת לגמרי. לא לספוג במשך 75 דקות באצטדיון של פנרבחצ'ה, זה היה מדהים. זה היה מסע מדהים ואני לא יכול לכעוס על כך עכשיו".

לדבריו, אחד ההישגים הגדולים של פרנצווארוש היה הכבוד שצברה מול היריבות: "אמרתי לשחקנים ללכת הביתה עם הראש מורם, כי גם אני הולך כך. זה היה מסע נהדר והדבר הגדול באמת הוא שהרווחנו את הכבוד של היריבות שלנו. זה דבר עצום. כל המאמנים של הקבוצות היריבות ציינו כמה טוב שיחקנו ביחס לקבוצות אחרות. זה גורם לי לגאווה גדולה. הראינו שאנחנו קבוצה שלא קל לנצח".

רובי קין (IMAGO)

לבסוף סיכם קין את הלקחים מהמפעל ואת המטרה להמשך: "ברמה הזאת נענשים מיד על כל טעות. אם נותנים לשחקנים האלה אפילו כמה סנטימטרים של יתרון, הם יבקיעו, אני יודע את זה כי שיחקתי ברמה הזאת. השחקנים שלי עדיין לא ברמה הזאת, אבל הם השתפרו מאוד העונה. בשבילי כמאמן זה הדבר החשוב ביותר, להפוך את השחקנים שלי לטובים יותר. לנצח זה חשוב כמובן, אבל הסיפוק הגדול ביותר הוא לראות את השחקנים מתקדמים לרמה שהם לא היו בה קודם. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך קדימה ולהתרכז בליגה ובגביע".