יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:32
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
2614-2413גנק1
246-159אסטון וילה2
226-199ליון3
228-199מיטיולן4
228-1711בולוניה5
2113-1713פנאתינייקוס6
2117-1712פרנצווארוש7
207-1510בראגה8
208-159פורטו9
2013-1911סלטה ויגו10
1813-2011שטוטגרט11
1710-1911נוטינגהאם פורסט12
177-149רומא13
178-139בטיס14
175-109פרייבורג15
178-810הכוכב האדום16
166-1110ויקטוריה פלזן17
1621-1912לודוגורץ18
1511-1411ליל19
1511-1210פנרבחצ'ה20
1518-1410יאנג בויז21
1419-1510סלטיק22
1217-1810פאוק סלוניקי23
1118-1410סטיאווה בוקרשט24
1122-1610דינמו זאגרב25
913-910בראן26
711-58שטורם גראץ27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
35-32שקנדיה33
36-32לך פוזנאן34
315-78ניס35
12-12סמסונספור36
15-22אברדין37
115-58אוטרכט38
115-48מאלמו39
122-28מכבי ת"א40
04-22סלובן ברטיסלבה41

רובי קין: מאמני היריבות ציינו כמה היינו טובים

מאמן פרנצווארוש במונולוג אחרי ההדחה מהאירופית: "קיבלתי מהשחקנים את המחויבות שביקשתי, שילכו בראש מורם. הרווחנו כבוד מהיריבות שלנו וזה עצום"

רובי קין (IMAGO)
רובי קין (IMAGO)

פרנצווארוש סיימה את דרכה בליגה האירופית בשמינית הגמר לאחר שהפסידה 4:0 לבראגה בפורטוגל, למרות שניצחה 0:2 במשחק הראשון והודחה עם הפסד 4:2 בסיכום שני המשחקים. למרות האכזבה מההדחה, מאמן הקבוצה רובי קין הדגיש לאחר המשחק כי מדובר במסע אירופי מרשים עבור האלופה ההונגרית, במיוחד לאור העובדה שמעטים האמינו בתחילת העונה כי תצליח להגיע עד שלב 16 האחרונות במפעל. האירי התייצב מול התקשורת עם נאום ארוך, בו שיבח את שחקניו והסביר כי למרות ההפסד, יש הרבה סיבות לגאווה.

המאמן האירי פתח את דבריו בהתייחסות למשחק עצמו ולהבדלי הרמות בין הקבוצות: "ידענו שזה יהיה משחק קשה מאוד. האיכות של היריבה הייתה שונה לחלוטין. שלושת השערים הראשונים הגיעו מטעויות שלנו, ואם לא היינו עושים אותן זה לא היה קורה. השער הרביעי היה מדהים. אם מסתכלים על התקציבים של שני המועדונים, ברור שבראגה נמצאת ברמה אחרת מבחינה כלכלית. האמת היא שלא הצלחנו ליצור הרבה מצבים, לא משנה כמה ניסינו".

הוא המשיך להגן על שחקניו ולהדגיש את המחויבות שהפגינו לאורך הדרך: "אני לא יכול להגיד שום דבר רע על השחקנים שלי, הם נתנו הכל ודחפו כדי להגיע עד לכאן. קיבלתי מהם את המחויבות שביקשתי. אני שונא להפסיד, אבל אני חייב לכבד אותם על המאמץ. צריך להיות מציאותיים, אי אפשר לאבד קשר למציאות. היריבה פשוט נמצאת במקום אחר".

מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי בפרנצווארוש (רויטרס)

גאווה למרות ההדחה

קין הדגיש כי המסע האירופי של הקבוצה היה יוצא דופן עבור מועדון במעמדה: "השאלה הזאת נותנת לי צמרמורת, כי אני מאוד גאה. תסתכלו על הקבוצות ששיחקנו נגדן, פנרבחצ'ה, לודוגורץ, ריינג'רס, נוטינגהאם. מדובר בקבוצות שמחתימות שחקנים ב-50, 60 ו-70 מיליון. לשחק נגדן, במיוחד נוטינגהאם מהפרמייר ליג, זו רמה אחרת לגמרי. לא לספוג במשך 75 דקות באצטדיון של פנרבחצ'ה, זה היה מדהים. זה היה מסע מדהים ואני לא יכול לכעוס על כך עכשיו".

לדבריו, אחד ההישגים הגדולים של פרנצווארוש היה הכבוד שצברה מול היריבות: "אמרתי לשחקנים ללכת הביתה עם הראש מורם, כי גם אני הולך כך. זה היה מסע נהדר והדבר הגדול באמת הוא שהרווחנו את הכבוד של היריבות שלנו. זה דבר עצום. כל המאמנים של הקבוצות היריבות ציינו כמה טוב שיחקנו ביחס לקבוצות אחרות. זה גורם לי לגאווה גדולה. הראינו שאנחנו קבוצה שלא קל לנצח".

רובי קין (IMAGO)

לבסוף סיכם קין את הלקחים מהמפעל ואת המטרה להמשך: "ברמה הזאת נענשים מיד על כל טעות. אם נותנים לשחקנים האלה אפילו כמה סנטימטרים של יתרון, הם יבקיעו, אני יודע את זה כי שיחקתי ברמה הזאת. השחקנים שלי עדיין לא ברמה הזאת, אבל הם השתפרו מאוד העונה. בשבילי כמאמן זה הדבר החשוב ביותר, להפוך את השחקנים שלי לטובים יותר. לנצח זה חשוב כמובן, אבל הסיפוק הגדול ביותר הוא לראות את השחקנים מתקדמים לרמה שהם לא היו בה קודם. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך קדימה ולהתרכז בליגה ובגביע".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
