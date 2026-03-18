7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"היו לנו ערבים גדולים, אבל זה משהו יוצא דופן"

טירוף בברצלונה אחרי ה-2:7 על ניוקאסל. הבלאוגרנה חגגו את העלייה המרשימה לרבע גמר האלופות וראפיניה שהצטיין אמר: "עם הקהל קשה לעצור אותנו"

שחקני ברצלונה עם הקהל בסיום (רויטרס)
טירוף אצל הבלאוגרנה. אחרי 1:1 במשחק הראשון באנגליה, ברצלונה התפוצצה הערב (רביעי) לעיני הקהל הביתי שלה עם 2:7 מרשים ומשוגע על ניוקאסל בדרך לרבע גמר ליגת האלופות.

ראפיניה שהצטיין בענק עם צמד ובישול אמר בסיום: “היו לנו ערבים גדולים בעבר, אבל עם הקהל הזה זה היה משהו באמת יוצא דופן. כשהאוהדים תומכים בנו בצורה כזו, קשה מאוד לכל קבוצה להגיע ולנצח אותנו בבית”.

“השער הרביעי עזר לנו להירגע”

“ניוקאסל היא קבוצה מאוד פיזית; כשהם משחקים טוב, הם מקשים עליך מאוד. אנחנו נשארנו רגועים וידענו שאנחנו צריכים לשלוט במשחק. איבדנו לא מעט כדורים במחצית הראשונה, אבל השער הרביעי הגיע מהר ועזר לנו להירגע ולהתייצב, משם כבר המשכנו עד הסוף לתוצאה הגדולה והמרשימה”.

“אני יוצא מאוד מרוצה, אבל בלי החברים שלי לקבוצה שום דבר מזה לא היה אפשרי. אני מנסה תמיד לעשות את המקסימום עבור הקבוצה. עכשיו הזמן להתכונן למשחק מול ראיו. אחר כך יש נבחרות, וכשנחזור מהפגרה נתחיל לחשוב על המשחקים הבאים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
