"היו לנו ערבים גדולים, אבל זה משהו יוצא דופן"

טירוף אצל הבלאוגרנה. אחרי 1:1 במשחק הראשון באנגליה, ברצלונה התפוצצה הערב (רביעי) לעיני הקהל הביתי שלה עם 2:7 מרשים ומשוגע על ניוקאסל בדרך לרבע גמר ליגת האלופות.

ראפיניה שהצטיין בענק עם צמד ובישול אמר בסיום: “היו לנו ערבים גדולים בעבר, אבל עם הקהל הזה זה היה משהו באמת יוצא דופן. כשהאוהדים תומכים בנו בצורה כזו, קשה מאוד לכל קבוצה להגיע ולנצח אותנו בבית”.

“השער הרביעי עזר לנו להירגע”

“ניוקאסל היא קבוצה מאוד פיזית; כשהם משחקים טוב, הם מקשים עליך מאוד. אנחנו נשארנו רגועים וידענו שאנחנו צריכים לשלוט במשחק. איבדנו לא מעט כדורים במחצית הראשונה, אבל השער הרביעי הגיע מהר ועזר לנו להירגע ולהתייצב, משם כבר המשכנו עד הסוף לתוצאה הגדולה והמרשימה”.

“אני יוצא מאוד מרוצה, אבל בלי החברים שלי לקבוצה שום דבר מזה לא היה אפשרי. אני מנסה תמיד לעשות את המקסימום עבור הקבוצה. עכשיו הזמן להתכונן למשחק מול ראיו. אחר כך יש נבחרות, וכשנחזור מהפגרה נתחיל לחשוב על המשחקים הבאים”.