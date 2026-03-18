מייקום דייויד יחזור, קוג'ו קיבל אישור לצאת

לפני פתיחת אימון בני סכנין היום (רביעי), חולקו לכל השחקנים ולצוות שי מתנת המועדון לרגל חג עיד אל-פיטר. היו"ר אבו יונס שוחח עם השחקנים ואמר להם: "חג שמח. מקווה שנעבור את התקופה הזאת בשלום. שכל אחד ישמור על עצמו, על משפחתו ועל הפרנסה שלו".

השחקנים יצאו לחופשה עד יום ראשון. מתיו קוג'ו שמוצהב במשחק הליגה הבא שאולי יתקיים אם התנאים יתאפשרו אחרי חג הפסח, קיבל אישור לצאת לשבוע לבקר את משפחתו. שני הזרים: קרלו ברוצי'ץ וג'יימס אדניי נשארים בארץ ובשבוע הבא אמור לנחות מייקום דייויד עזב עם תחילת המלחמה, כמו גם ארתור מירניאן.

מחמאות לסלמן ולעוזר המאמן

הקבוצה קיימה היום משחק פנימי בנוכחות כל השחקנים הישראלים להוציא את אחמד סלמן שנמצא עם הנבחרת הצעירה. בסכנין התייחסו לזימון של סלמן ואמרו: "כבוד שיש בנבחרת הצעירה שחקן כמו סלמן שעשה פה התקדמות והצליח להשפיע לטובה על הקבוצה".

אחמד סלמן. קיבל מחמאות (לילך וויס-רוזנברג)

בסכנין מציינים לטובה את השתלבותו של עוזר המאמן אוהד קדוסי שלדעת רבים יש לו ידע מקצועי ברמות הגבוהות ומשפיע בחיוב על האימונים תחת הדרכתו של יוסי אבוקסיס. חלוקת העבודה כזאת שקדוסי אמון על הנעת הכדור במהלך המשחקונים.