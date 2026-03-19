חולצת "חוטב העצים" של פפ הפכה לוויראלית

מנצ'סטר סיטי הודחה מול ריאל מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות, אך מעבר להפסד עצמו, דבר נוסף תפס את תשומת הלב של האוהדים והגולשים. המאמן פפ גווארדיולה הופיע למשחק עם חולצת משבצות בסגנון "חוטב עצים", מראה שגרר אינספור תגובות, בדיחות וממים ברשת.

בסיכום שני המשחקים הצליחה הקבוצה של אלברו ארבלואה לעבור שלב. במשחק הראשון היא שלטה לחלוטין וניצחה 0:3, ובגומלין מנצ'סטר סיטי כבר לא הצליחה להפוך את התוצאה והפסידה 2:1, למרות ששיחקה עם 10 שחקנים החל מהדקה ה-20 בעקבות הרחקתו של ברנרדו סילבה. בסיום המשחק אף נרשם עימות קטן בין גווארדיולה לבין אנטוניו רודיגר, כאשר הבלם בא אליו בטענות על התנהגותו במשחק הראשון.

החולצה שהפכה לנושא השיחה הגדול

לצד האירועים על כר הדשא, הפרט שיצר הכי הרבה שיח היה דווקא הבחירה האופנתית של המאמן הספרדי. גווארדיולה הגיע לאצטדיון איתיחאד עם חולצה רחבה במיוחד בסגנון משובץ, שנראתה גדולה בכמה מידות ונשארה מחוץ למכנסיים. המראה, שהזכיר לרבים "סגנון חוטב עצים" או אפילו את סגנון הסרט Brokeback Mountain, הפך במהירות לוויראלי.

החולצה עצמה היא של המותג Our Legacy, מותג אופנה עצמאי שמרכזו בסטוקהולם, שהוקם ב-2005 על ידי יוקום האלין, כריסטופר ניינג וריצ'רדוס קלארה. המותג ידוע בגישה מינימליסטית שמשלבת תפירה קלאסית עם נגיעות מודרניות וחומרים ייחודיים, תוך דגש על שימוש חוזר בחומרים ויצירת בדים ייעודיים כדי להעניק מראה חדש לפריטי לבוש על זמניים.

הפריט שלבש גווארדיולה עשוי מ-100% כותנה, כולל רכיבים לא טקסטיליים ממקור מן החי, ומאופיין בצווארון קלאסי מחודד, סגירת כפתורים קדמית וגזרה רפויה עם שרוולים ארוכים. הצבעים הדומיננטיים הם שילוב של משבצות בגוונים שונים, כאשר ירוק הוא הצבע הבולט. החולצה, שכבר הפכה לטרנד אופנתי, מוצעת למכירה באתר Giglio במחיר של כ-290 אירו.

ברשתות החברתיות כמובן לא פספסו את ההזדמנות להתבדח על הלוק של המאמן. בין התגובות נכתבו בין היתר: "עם החולצה הזאת גווארדיולה צריך לעזוב כבר את סיטי", "את החולצה הזאת אני לא לובש גם אם משלמים לי", וגם: "הדבר הכי טוב במשחק היה לראות את גווארדיולה עם חולצת החוטב עצים, כאילו הוא בדרך לארוחת יום ראשון אצל סבתא".