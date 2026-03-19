יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

חולצת "חוטב העצים" של פפ הפכה לוויראלית

נמכרת בכמעט 300 אירו. ברשת לא מפסיקים לדבר על החולצה של מאמן סיטי: "לא אלבש את זה גם אם ישלמו לי, כאילו הוא בדרך לארוחת יום ראשון אצל סבתא"

פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי הודחה מול ריאל מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות, אך מעבר להפסד עצמו, דבר נוסף תפס את תשומת הלב של האוהדים והגולשים. המאמן פפ גווארדיולה הופיע למשחק עם חולצת משבצות בסגנון "חוטב עצים", מראה שגרר אינספור תגובות, בדיחות וממים ברשת.

בסיכום שני המשחקים הצליחה הקבוצה של אלברו ארבלואה לעבור שלב. במשחק הראשון היא שלטה לחלוטין וניצחה 0:3, ובגומלין מנצ'סטר סיטי כבר לא הצליחה להפוך את התוצאה והפסידה 2:1, למרות ששיחקה עם 10 שחקנים החל מהדקה ה-20 בעקבות הרחקתו של ברנרדו סילבה. בסיום המשחק אף נרשם עימות קטן בין גווארדיולה לבין אנטוניו רודיגר, כאשר הבלם בא אליו בטענות על התנהגותו במשחק הראשון.

החולצה שהפכה לנושא השיחה הגדול

לצד האירועים על כר הדשא, הפרט שיצר הכי הרבה שיח היה דווקא הבחירה האופנתית של המאמן הספרדי. גווארדיולה הגיע לאצטדיון איתיחאד עם חולצה רחבה במיוחד בסגנון משובץ, שנראתה גדולה בכמה מידות ונשארה מחוץ למכנסיים. המראה, שהזכיר לרבים "סגנון חוטב עצים" או אפילו את סגנון הסרט Brokeback Mountain, הפך במהירות לוויראלי.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

החולצה עצמה היא של המותג Our Legacy, מותג אופנה עצמאי שמרכזו בסטוקהולם, שהוקם ב-2005 על ידי יוקום האלין, כריסטופר ניינג וריצ'רדוס קלארה. המותג ידוע בגישה מינימליסטית שמשלבת תפירה קלאסית עם נגיעות מודרניות וחומרים ייחודיים, תוך דגש על שימוש חוזר בחומרים ויצירת בדים ייעודיים כדי להעניק מראה חדש לפריטי לבוש על זמניים.

הפריט שלבש גווארדיולה עשוי מ-100% כותנה, כולל רכיבים לא טקסטיליים ממקור מן החי, ומאופיין בצווארון קלאסי מחודד, סגירת כפתורים קדמית וגזרה רפויה עם שרוולים ארוכים. הצבעים הדומיננטיים הם שילוב של משבצות בגוונים שונים, כאשר ירוק הוא הצבע הבולט. החולצה, שכבר הפכה לטרנד אופנתי, מוצעת למכירה באתר Giglio במחיר של כ-290 אירו.

פפ גווארדיולה והחולצה (IMAGO)

ברשתות החברתיות כמובן לא פספסו את ההזדמנות להתבדח על הלוק של המאמן. בין התגובות נכתבו בין היתר: "עם החולצה הזאת גווארדיולה צריך לעזוב כבר את סיטי", "את החולצה הזאת אני לא לובש גם אם משלמים לי", וגם: "הדבר הכי טוב במשחק היה לראות את גווארדיולה עם חולצת החוטב עצים, כאילו הוא בדרך לארוחת יום ראשון אצל סבתא".

