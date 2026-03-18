ליובין: על הצדדים לבוא מוכנים וגמישים לפשרה

הדיין הראשי בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, נעם ליובין, סיפק התבטאות משמעותית ומפתיעה לקראת הדיון שיתקיים בשבוע הבא בפרשת האשמות נגד עירוני טבריה בגין זיוף חוזים. בפרשה, שמסעירה את הכדורגל הישראלי, מואשמים המועדון, הבעלים מיקי ביתן והשחקנים אלי בלליתי, והיב חביבאלה, שי קונסטנטיני, הארון שפסו, גיא חדידה ובן והבה.

ליובין הבהיר בהחלטתו כי למרות שהדיון הקרוב ב-25.3.26 נועד לקבוע את סדרי הדין ומועדי ההוכחות, הוא מצפה מהצדדים לשינוי גישה מהותי: "אדגיש כי כוונתי הייתה כי אכן במהלך הדיון בנוכחות הצדדים ייקבעו פרוצדורות ותאריכים למועדי הוכחות בתיק זה, אולם מעבר לכך יבואו כל הצדדים בנפש חפצה, מוכנים וגמישים לדון בפשרה, בחסות בית הדין ובסיועו".

טענות ההגנה: "הסכמות בנספחים מול המאמן"

במקביל, השחקן הארון שפסו הגיש כתב הגנה באמצעות עו"ד שי טל, בו הוא דורש זיכוי מוחלט מכל האישומים. בכתב ההגנה נחשף הפער בין ההסכמות מול המאמן לבין החוזה שעבר בבקרה: "הנאשם סגר את תנאיו עם המאמן אלירן חודדה וההסכמות באו לידי ביטוי בנספחים עליהם חתם. בהתאם לנספח לעונת המשחקים 2024/2025, ניתנה לעירוני טבריה אופציה להאריך את ההתקשרות עם הנאשם לעונה נוספת. מנגד, בהסכם הבקרה שהוגש להתאחדות לא ניתנה לטבריה כלל אופציה".

בשל העובדה שחלק מהנאשמים טרם הגישו כתב הגנה, ליובין אישר לתובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, להגיש את כתבי התשובה מטעמו עד ליום 24.3.26, יממה בלבד לפני הדיון המדובר.