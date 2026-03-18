עם הגב לים: מגמת הצמיחה של מכבי עתלית

שמונה שנים חלפו מאז שנוסד מועדון הכדורגל של מכבי עתלית. לא הרבה אנשים נתנו סיכוי למועדון, שאין בו קבוצת בוגרים, להצליח בסביבה שופעת מועדונים, אך בעלי ומקימי המועדון, עידן גולדבאום ונפתלי רובין, האמינו בדרכם ובחזונם ולמרות מצבי החירום התכופים, שהושתו על אזרחי המדינה בשש השנים האחרונות וגרמו להפסקות משמעותיות של ליגות הכדורגל, המועדון המייצג יישוב שבו מתגוררים כ-12 אלף תושבים, הצליח לגדול מדי עונה עם שחקנים מהיישובים ושחקנים שמגיעים מחיפה ויישובי חוף הכרמל.

בעונה הנוכחית, צמחה מחלקת הנוער של מכבי עתלית, המנוהלת בצד המקצועי ע"י לידן דלויה, לכמות שיא של שמונה קבוצות תחרותיות משנתון טרום ב' ועד שנתון נערים ב', כשגולת הכותרת היא שאחרי שבעונה שעברה למועדון לא היה ייצוג בשנתון נערים ג', העונה מייצגות את המועדון שתי קבוצות בשנתון זה: האחת משחקת בליגת מפרץ והשנייה בליגת יזרעאל. כל קבוצות המועדון הן קבוצות "צו פיוס", כך שהן פתוחות גם לילדים ונערים שומרי מסורת וכאלה שמסיבות אחרות רוצים להקדיש את השבת לעיסוקים אחרים מלבד כדורגל. על אף כמות הקבוצות הרבה והעובדה שמגרש אחד בלבד קיים עבורן, לאורך השנתיים האחרונות במכבי עתלית פתחו לא אחת את שעריהם לקבוצות צפוניות הפעילות באזורים מטווחים, על מנת שיוכלו להתאמן ולשחק.

בראיון לאתר VOLE עידן גולדבאום, שבנוסף לניהול המועדון משמש גם כמאמן קבוצת ילדים ב' מליגת שרון, משתף בתמונת המצב במועדון, בתהליכים שהובילו להתפתחות המועדון ובשאיפות לעונות הבאות.

שחקני ילדים ג עתלית (באדיבות המועדון)

עידן, איך עוברים עליכם ימי המלחמה?

"הימים האלה לא פשוטים, אבל אנחנו משתדלים לשמור על יציבות ושגרה עד כמה שאפשר עבור הילדים. כרגע הפעילות מתקיימת במתכונת מותאמת, עם דגש על בטיחות והקפדה על ההנחיות. אנחנו מתאמנים במתחם שיש בו מרחב מוגן, הודות להשקעה של הורי המועדון, שאספו כספים ורכשו ממ"ד. מעבר לאימונים חשוב לנו לשמור על מסגרת, על החיוך של הילדים ועל התחושה שיש להם מקום בטוח להגיע אליו, גם בתקופות מורכבות".

מעין האומץ להקים מועדון בסביבה עתירת מועדונים?

"המועדון הוקם מתוך אהבה אמיתית לכדורגל, רצון ליצור מקום אחר לילדים - מקום שמסתכל קודם כל על הילד ורק אחר כך על השחקן. השותף שלי, נפתלי רובין, ואנוכי, הרגשנו שיש צורך במסגרת שמביאה ערכים, יחס אישי וליווי אמיתי, ולא רק תוצאות על המגרש. רצינו לבנות בית שבו כל ילד מקבל הזדמנות להתפתח, להאמין בעצמו ולהרגיש שייך".

בשש השנים האחרונות המדינה הייתה רוב הזמן במצבי חירום. למרות הכל המועדון שלכם גדל בהיקף הפעילות. למה אתה מייחס את הגדילה וההתפתחות?

"אני חושב שהגדילה מגיעה קודם כל מהאמון של ההורים והילדים. ברגע שהם מרגישים שיש פה מקום מקצועי, ערכי ובטוח הם נשארים ובעקבותיהם הגיעו עוד שחקנים. בנוסף, אנחנו לא מוותרים וגם בתקופות קשות ממשיכים לעבוד, להתפתח, לשפר את הצוות והאימונים. הקו שלנו תמיד היה עקביות, מקצועיות ולב גדול וזה מה שבנה את המועדון לאורך זמן".

עתלית נערים ב (באדיבות המועדון)

על מה אתם שמים דגשים בהתנהלות של המועדון?

"בסוף אנחנו קודם כל מחנכים דרך הכדורגל. הדגש הראשון הוא ערכים כבוד, משמעת, עבודת צוות ואמונה עצמית. מעבר לזה, אנחנו שמים דגש על התפתחות אישית של כל ילד, לא רק מקצועית. חשוב לנו שכל ילד ירגיש שהוא מתקדם, נהנה ובונה ביטחון. כמובן שיש גם דגש מקצועי גבוה, אימונים איכותיים, צוות טוב ותוכנית עבודה מסודרת. אנחנו גאים שהעונה קידמנו עשרה שחקנים בשנתונים שונים לקבוצות נערים בליגת העל".

מה היעדים של המועדון לעונות הבאות?

"המטרה היא להמשיך לגדול בצורה נכונה, גם בכמות וגם באיכות. ברמה המקצועית אנחנו שואפים להמשיך להוביל קבוצות לצמרת ולהתקדם לליגות גבוהות יותר. קבוצת נערים ב' כרגע במקום הראשון בליגת מפרץ, אנחנו מקווים לעלות לליגת לאומית ולעשות היסטוריה. ברמה הערכית: להמשיך להיות בית חם לילדים ולפתח שחקנים עם אופי חזק, ביטחון עצמי ואהבה למשחק. בנוסף, אנחנו שואפים לשדרג תשתיות ולהמשיך לבנות מערכת יציבה שתלווה את הילדים לאורך שנים".