יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קינגס קאנגווה הצטרף לזרי הפועל ב"ש בקפריסין

כוכבה של מוליכת ליגת העל הצטרף ללופס, ויטור, ונטורה וזלאטנוביץ' ששומרים על כושר באי השכן. הערכה: יתאחדו עם שאר הסגל בישראל בתחילת השבוע הבא

קינגס קאנגווה בקפריסין (אינסטגרם)
קינגס קאנגווה בקפריסין (אינסטגרם)

בשורה טובה להפועל באר שבע. הקשר הזמבי הבינלאומי, קינגס קאנגווה, נחת אחר הצהריים בקפריסין והצטרף לזרי הקבוצה הנמצאים באיה נאפה. מדובר בצעד חשוב של באר שבע לקראת החזרת השחקנים לישראל. 

כאמור, השבוע הגיעו ארבעת הזרים – לוקאס ונטורה, מיגל ויטור, הלדר לופס ואיגור זלאטנוביץ’ לקפריסין והחלו להסיר חלודה עם מיכאל ברוש, מאמן הכושר שהוטס מבאר שבע כדי לנהל ולפקח את החזרה של השחקנים הזרים, שחזרו מביתם לאחר שיצאו בתחילת המלחמה מול איראן. 

כעת, בבירת הנגב צריכים לקבל החלטה מתי להחזיר את הזרים הנמצאים בקפריסין לישראל, נוכח החלטת מנהלת הליגות לכדורגל שמשחקי ליגת העל יימשכו בתחילת חודש אפריל. על פי ההערכות, ייתכן כי הזרים ישובו בתחילת השבוע הבא, כדי להצטרף לרוב הסגל שמתאמן בבאר שבע. 

/* LAST / NEXT ROUNDs */