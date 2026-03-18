קינגס קאנגווה הצטרף לזרי הפועל ב"ש בקפריסין

בשורה טובה להפועל באר שבע. הקשר הזמבי הבינלאומי, קינגס קאנגווה, נחת אחר הצהריים בקפריסין והצטרף לזרי הקבוצה הנמצאים באיה נאפה. מדובר בצעד חשוב של באר שבע לקראת החזרת השחקנים לישראל.

כאמור, השבוע הגיעו ארבעת הזרים – לוקאס ונטורה, מיגל ויטור, הלדר לופס ואיגור זלאטנוביץ’ לקפריסין והחלו להסיר חלודה עם מיכאל ברוש, מאמן הכושר שהוטס מבאר שבע כדי לנהל ולפקח את החזרה של השחקנים הזרים, שחזרו מביתם לאחר שיצאו בתחילת המלחמה מול איראן.

כעת, בבירת הנגב צריכים לקבל החלטה מתי להחזיר את הזרים הנמצאים בקפריסין לישראל, נוכח החלטת מנהלת הליגות לכדורגל שמשחקי ליגת העל יימשכו בתחילת חודש אפריל. על פי ההערכות, ייתכן כי הזרים ישובו בתחילת השבוע הבא, כדי להצטרף לרוב הסגל שמתאמן בבאר שבע.