סיימה את העונה האירופית: חולון נכנעה ללה מאן

הפועל חולון חתמה הערב (רביעי) את העונה האירופית שלה כשנכנעה 102:92 ללה מאן במסגרת המחזור השישי של שלב הבתים השני של ליגת האלופות של פיב”א.

הסגולים, שעברו מסע מפרך כדי להגיע לצרפת, חתמו את שלב הבתים במאזן של אפס ניצחונות ושישה הפסדים. לה מאן, שהביסה את הקבוצה הישראלית 85:106 בסיבוב הקודם, שוב לא התקשתה מולה.

הצרפתים פתחו את המשחק בסערה והובילו 2:18, כשהרבע הראשון הסתיים ב-18:31 לטובתם, ואל המחצית הם ירדו ב-43:62, כשגם הרבע השלישי הסתיים ב-19 הפרש. ברבע האחרון, חולון הצליחה לצמק במעט את התוצאה, אבל זה לא עזר לה.

קלעו להפועל חולון: אדאמה סאנוגו ודארין גרין ג’וניור 17 נקודות כל אחד, דמיון רוזייר 16, ג’ורדן מקריי 14, עידן זלמנסון 13, נתנאל ארצי 11, יאיר קרביץ וליאור קררה 2 כל אחד.