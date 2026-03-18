יום רביעי, 18.03.2026 שעה 20:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"יש כימיה טובה": הפועל ת"א מתכוננת לבולוניה

אווירה טובה אצל האדומים לקראת המשחק מחר ב-21:05: "כשנבנה מיינדסט הגנתי טוב יותר – זה יהיה עוד יותר טוב". רנדולף: "רגוע כאן, מתרכזים בכדורסל"

חיוכים בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אחרי התקופה הרעה שעברה עליה והוציאה אותה קצת מאיזון, נראה שבהפועל ת”א חזרו למסלול, כשעל אף המצב הביטחוני והעובדה שהקבוצה העתיקה את פעילותה בחזרה לסופיה, במועדון רושמים כבר שלושה ניצחונות רצופים במסגרת היורוליג, כשהאחרון שבהם היה אתמול (שלישי) עם 82:93 מול פאריס.

כעת, הפנים של החבורה של דימיטריס איטודיס אל המשחק הבא, כשמחר (21:05) הם “יארחו” את בולוניה בארנה 8888 שבבירת בולגריה. האדומים יודעים שניצחון מול האיטלקים הוא בגדר חובה, על מנת לעשות עוד צעד בדרך למטרת העל שלהם העונה: העפלה לפלייאוף היורוליג והבטחת מקום בעונה הבאה במפעל.

“אנחנו צריכים לשמור על ריכוז”

מאמן הפועל ת”א, דימיטריס איטודיס, דיבר לקראת ההתמודדות: “היה לנו סשן וידאו מצוין, ניתחנו את המשחק נגד פאריס וגם את היריבה. אנחנו בתקופה טובה, יש לנו כימיה טובה, השחקנים שמחים שהדברים יוצאים לפועל ואנחנו צריכים לשמור על ריכוז כי כולן מסוכנות”.

על היריבה שלו אמר: “אמנם שתי הקבוצות פצועות, אבל אנחנו צריכים לשמור על ריכוז כי יש לבולוניה יכולות. לא מזמן היא ניצחה את מילאנו וזו קבוצה מסוכנת. גם לנו יש לא מעט דרכים לקלוע, כשנבנה מיינדסט הגנתי טוב יותר, כמו שעשינו בחצי השני בפאריס, זה יהיה עוד יותר טוב. מוטלי? הוא מתאמן, נראה”.

“זה מקום טוב להמשיך להיבנות ביחד”

הרכש החדש ליוואי רנדולף הוסיף לקראת המשחק השני שלו בהפועל ת”א: “אני מרגיש טוב, רגוע כאן, מתרכזים בכדורסל, זה מקום טוב להמשיך להיבנות ביחד ולנסות ולהגיע לפלייאוף. אנחנו יודעים שאנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, שתשחק מהר, אבל אנחנו מצפים לצאת לפרקט, להיות אגרסיביים, לשמור על תוכנית המשחק של המאמן, לתת אנרגיה ומאמץ”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
