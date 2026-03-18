"יש כימיה טובה": הפועל ת"א מתכוננת לבולוניה

אחרי התקופה הרעה שעברה עליה והוציאה אותה קצת מאיזון, נראה שבהפועל ת”א חזרו למסלול, כשעל אף המצב הביטחוני והעובדה שהקבוצה העתיקה את פעילותה בחזרה לסופיה, במועדון רושמים כבר שלושה ניצחונות רצופים במסגרת היורוליג, כשהאחרון שבהם היה אתמול (שלישי) עם 82:93 מול פאריס.

כעת, הפנים של החבורה של דימיטריס איטודיס אל המשחק הבא, כשמחר (21:05) הם “יארחו” את בולוניה בארנה 8888 שבבירת בולגריה. האדומים יודעים שניצחון מול האיטלקים הוא בגדר חובה, על מנת לעשות עוד צעד בדרך למטרת העל שלהם העונה: העפלה לפלייאוף היורוליג והבטחת מקום בעונה הבאה במפעל.

“אנחנו צריכים לשמור על ריכוז”

מאמן הפועל ת”א, דימיטריס איטודיס, דיבר לקראת ההתמודדות: “היה לנו סשן וידאו מצוין, ניתחנו את המשחק נגד פאריס וגם את היריבה. אנחנו בתקופה טובה, יש לנו כימיה טובה, השחקנים שמחים שהדברים יוצאים לפועל ואנחנו צריכים לשמור על ריכוז כי כולן מסוכנות”.

דמיטריס איטודיס מוחא כפיים (חגי מיכאלי)

על היריבה שלו אמר: “אמנם שתי הקבוצות פצועות, אבל אנחנו צריכים לשמור על ריכוז כי יש לבולוניה יכולות. לא מזמן היא ניצחה את מילאנו וזו קבוצה מסוכנת. גם לנו יש לא מעט דרכים לקלוע, כשנבנה מיינדסט הגנתי טוב יותר, כמו שעשינו בחצי השני בפאריס, זה יהיה עוד יותר טוב. מוטלי? הוא מתאמן, נראה”.

“זה מקום טוב להמשיך להיבנות ביחד”

הרכש החדש ליוואי רנדולף הוסיף לקראת המשחק השני שלו בהפועל ת”א: “אני מרגיש טוב, רגוע כאן, מתרכזים בכדורסל, זה מקום טוב להמשיך להיבנות ביחד ולנסות ולהגיע לפלייאוף. אנחנו יודעים שאנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, שתשחק מהר, אבל אנחנו מצפים לצאת לפרקט, להיות אגרסיביים, לשמור על תוכנית המשחק של המאמן, לתת אנרגיה ומאמץ”.