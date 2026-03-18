יום רביעי, 18.03.2026 שעה 20:27
כדורסל ישראלי

העמק תפגוש את גליל עליון, אתא הובסה באילת

הקבוצה של שרון אברהמי תשחק מול זו של עידן אבשלום. החבורה מהקריות ספגה תבוסה מול מוליכת הלאומית. גורם בעמק: "במנהלת יצטרכו לקבל החלטות בקרוב"

שרון אברהמי (רועי כפיר)
קבוצות ליגת העל בכדורסל ממשיכות להתכונן לקראת חזרת הליגה. הפועל העמק, בסגל נטול זרים וגם ללא לוקאס גולדנברג, שטס למדריד לכמה ימי התאווררות, תפגוש מחר (חמישי, גן נר, 12:45) את הפועל גליל עליון, שגם היא כמובן, ללא הזרים שלה. 

גורם בהפועל העמק אמר ל-ONE: "במנהלת יצטרכו לקבל החלטות בקרוב. הזרים בליגה לא יישארו כך לאורך זמן במצב כזה, בו התמונה לא ברורה. צריכים להחליט איך מסיימים את העונה בצורה הכי בטוחה לכולם". 

בינתיים, בצד השני של ישראל, באילת, עירוני קריית אתא, המקיימת מחנה אימונים בעיר, הובסה במשחק אימון מול עירוני אילת, מוליכת הליגה הלאומית, בתוצאה 97:78. לקריית אתא, שכאמור, רק שניים מהזרים שלה, אדוניס ארמס ואריק גיינס, נמצאים בארץ,

קלעו: איליי דולינסקי 21 נקודות, יובל הוכשטטר 17, אריק גיינס 12, תומר אסייג, רון דנדיקר וגל בייטנר 5 כ"א, אדוניס ארמס 2. כמובן, דריוס האנה, בודי יום ומאליק הול עדיין בחו"ל ולא עם הקבוצה.

