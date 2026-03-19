המשבר של הפועל תל אביב אפשר לומר רשמית מאחוריה, כאשר עם הניצחון על פאריס היא השיגה ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג, אבל המטרה רחוקה מלהיות בידה והפנים קדימה. האדומים יארחו פעם נוספת בסופיה כבר היום (חמישי, 21:05) את בולוניה במסגרת המחזור ה-32 של המפעל הטוב ביותר באירופה.

מחזיקת היורוקאפ רוצה להמשיך במסע לעבר עמידה במטרה, והמטרה הזו היא כמובן הגעה לפלייאוף לכל הפחות כדי לרשום עונה נוספת ביורוליג. לחניכיו של דימיטריס איטודיס אחרי בולוניה יישארו שבעה משחקים והם לא קלים בכלל: ריאל מדריד, בסקוניה, פנאתינייקוס, פנרבחצ’ה, אולימפיאקוס, מכבי ת”א ומונאקו.

אדוארדס ורנדולף יחזרו לסגל, מוטלי צפוי לנוח

בכל מקרה, מי שיחזרו לסגל הערב נגד האיטלקים הם ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס, שלא היו יכולים לשחק נגד פאריס כי הם לא היו בסגל הקבוצה במועד המקורי של המפגש. מי שייעדרו בוודאות הם תומר גינת וטיילר אניס, כאשר אם לא יקרה משהו יוצא דופן גם ג’ונתן מוטלי צפוי לזכות למנוחה אחרונה לפני שיחזור בשבוע הבא לישורת האחרונה של העונה.

ג'ונתן מוטלי (שחר גרוס)

הסנטר בגדול עורך אימונים מלאים וכבר כשיר, אך בהפועל תל אביב כנראה יעדיפו שלא לסכן אותו התחשב בלו”ז הצפוף שמחכה בהמשך והמפגשים הקשים. מעבר לכך, איטודיס צפוי לזכות בסגל די מלא, וכנראה שגיא פלטין ואיתי שגב יישארו בחוץ כדי לפנות מקום לאדוארדס ורנדולף, מה שאומר שבר טימור וים מדר יירשמו.