71%2470-255831פנרבחצ'ה1
66%2721-291932אולימפיאקוס2
65%2564-272231ריאל מדריד3
65%2674-281031ולנסיה4
63%2492-259630הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
52%2723-272631דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
38%2932-286232פאריס16
35%2703-249631פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

אדוארדס ורנדולף יחזרו לסגל, מוטלי צפוי לנוח

שני החדשים של הפועל ת"א יתלבשו ב-21:05 מול בולוניה, מפגש בו האדומים יחפשו ניצחון 4 ברצף במפעל. מוטלי צפוי לנוח, שגב ופלטין לא אמורים להתלבש

בר טימור וים מדר (רדאד ג'בארה)
המשבר של הפועל תל אביב אפשר לומר רשמית מאחוריה, כאשר עם הניצחון על פאריס היא השיגה ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג, אבל המטרה רחוקה מלהיות בידה והפנים קדימה. האדומים יארחו פעם נוספת בסופיה כבר היום (חמישי, 21:05) את בולוניה במסגרת המחזור ה-32 של המפעל הטוב ביותר באירופה.

מחזיקת היורוקאפ רוצה להמשיך במסע לעבר עמידה במטרה, והמטרה הזו היא כמובן הגעה לפלייאוף לכל הפחות כדי לרשום עונה נוספת ביורוליג. לחניכיו של דימיטריס איטודיס אחרי בולוניה יישארו שבעה משחקים והם לא קלים בכלל: ריאל מדריד, בסקוניה, פנאתינייקוס, פנרבחצ’ה, אולימפיאקוס, מכבי ת”א ומונאקו.

בכל מקרה, מי שיחזרו לסגל הערב נגד האיטלקים הם ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס, שלא היו יכולים לשחק נגד פאריס כי הם לא היו בסגל הקבוצה במועד המקורי של המפגש. מי שייעדרו בוודאות הם תומר גינת וטיילר אניס, כאשר אם לא יקרה משהו יוצא דופן גם ג’ונתן מוטלי צפוי לזכות למנוחה אחרונה לפני שיחזור בשבוע הבא לישורת האחרונה של העונה.

גג'ונתן מוטלי (שחר גרוס)

הסנטר בגדול עורך אימונים מלאים וכבר כשיר, אך בהפועל תל אביב כנראה יעדיפו שלא לסכן אותו התחשב בלו”ז הצפוף שמחכה בהמשך והמפגשים הקשים. מעבר לכך, איטודיס צפוי לזכות בסגל די מלא, וכנראה שגיא פלטין ואיתי שגב יישארו בחוץ כדי לפנות מקום לאדוארדס ורנדולף, מה שאומר שבר טימור וים מדר יירשמו.

