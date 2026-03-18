הפועל ת"א בנוער ניצחה בסגל חסר את בני יהודה

קבוצת הנוער של הפועל ת"א, שמודרכת ע"י שחר וייזנגר, מתאמנת בסגל חסר בשבועיים האחרונים, זאת מאחר ועשרה שחקנים הוקפצו בעונה האחרונה לסגל קבוצת הבוגרים, שמתאמנת בארץ ללא שחקניה הזרים, שמתאמנים יחדיו בקפריסין.

הן קבוצת הבוגרים והן קבוצת הנוער התייצבו למשחקי אימון, עם סגלים שונים בתכלית מהסגל הרגיל, כאשר בקבוצת הנוער ניתן למצוא שורה של שחקנים מקבוצת נערים א' הממלאים את מקומם של שחקני הנוער שעלו לקבוצת הבוגרים.

אחרי שבשבוע שעבר נחלה הפסד 4:2 במשחק אימון ביתי מול הפועל ראשל"צ, אתמול (שלישי) אירחו האדומים של הפועל ת"א למשחק אימון את היריבה העירונית בכתום, בני יהודה ת"א, שגם היא שולחת שחקנים לתגבור השורות בקבוצת הבוגרים וגם היא התייצבה למשחק בסגל לא מלא.

שחקני הפועל ת"א נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

בהרכב של הפועל ת"א עלו חמישה שחקנים משורות קבוצת נערים א': השוער נועם דר, הבלם ולנטין קודזין, המגן השמאלי - תמיר פונס, הקשר יותם כלפה (יליד 2010) שחקן ההתקפה, עילאי מליחי. עוד עלו בהרכב הפועל ת"א: הנלי אגבו (מגן ימני, 2007), אלעד בן שמעון (בלם, 2007), רואי אוחנה (קשר, 2008), רז תמר (קשר, 2007), מקאי בנבניסטי (התקפה, 2007), שחר נחום (חלוץ, 2007).

האדומים צפויים לפגוש את הפועל ר”ג ביום חמישי

הפועל ת"א הצליחה לעלות במהלך המחצית הראשונה ליתרון 0:1, במהלך על טהרת שחקני הגנה מקבוצת נערים א': תמיר פונס מצא במסירה את ולנטין קודזין, שכבש מתוך הרחבה. בשלהי המחצית הראשונה עדי אילאיץ (2008) כבש שער שוויון בבעיטת פנדל לזכות הקבוצה האורחת.

טירוף אדום (ראובן שוורץ)

במהלך המחצית השניה, שהופסקה עקב התרעה על שיגור טילים מאיראן, עלו מהספסל האדום עוד שמונה שחקנים ילידי 2009: השוער ליאור ארביב ושחקני השדה: אורי ביטון, ג׳אמל עבד אל נור, נועם דבראשוילי, ינון אלקוקין ואושרי טשומה. כמו כן, עלו שלושה שחקנים מסגל קבוצת הנוער: נועם ג׳ורג׳ (2008), ליאור מלדה (2008), איתן בר יוסף (2008) ואור מסיקה (2007).

שניים מהעולים מהספסל חתומים על הסיומת, של המהלך שהניב את שער הניצחון לזכות הפועל ת"א: אושרי טשומה מצא במסירה את נועם ג'ורג', שכבש את השער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות הפועל ת"א, שצפויה מחר (חמישי) לפגוש את הפועל ר"ג מהליגה הלאומית.

סייע להכנת הכתבה: אור ברנטל