מפגשים ענקיים: נקבעה תמונת רבע גמר האלופות

ארבעה משחקים שוחקו אתמול (שלישי), היתר היום וזה אומר שיש לנו את התמונה המלאה לרבע גמר ליגת האלופות, כאשר כל שמונה העולות נקבעו. ברצלונה, ליברפול, באיירן מינכן, אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד, ספורטינג ליסבון, פאריס סן ז’רמן וארסנל ימשיכו להילחם על הגביע עם האוזניים הגדולות והיוקרתי מכולם.

נעשה סדר. ברצלונה עברה את ניוקאסל עם 3:8 בסיכום שני המפגשים, ריאל חלפה על סיטי עם 1:4, ליברפול הפכה ל-1:5 על גלאטסראיי, פ.ס.ז’ רשמה 2:8 על צ’לסי, ספורטינג ליסבון הדהימה עם 3:5 על בודה גלימט, אתלטיקו מדריד שייטה עם 5:7 על טוטנהאם, באיירן רמסה בדרך ל-2:10 על אטאלנטה וארסנל סחטה 1:3 נגד באיירן לברקוזן.

המפגשים ברבע הגמר

אז המפגש המסקרן ביותר הוא ללא ספק ריאל מדריד נגד באיירן מינכן, כאשר במקביל בצד הזה של העץ ישחקו פאריס סן ז’רמן וליברפול, והעולות מהמפגשים הללו ייפגשו בחצי הגמר. בצד השני, ברצלונה תפגוש בדרבי ספרדי את אתלטיקו מדריד, וארסנל תשחק נגד ספורטינג ליסבון, כאשר המנצחות מהמפגשים הללו ישחקו גם כן בארבע האחרונות.

לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)

תאריכים

משחקי רבע הגמר של ליגת האלופות העונה ישוחקו ב-6 וב-7 בארפיל, כאשר הגומלין שלהם יהיה ממש שבוע לאחר מכן, ב-14 וב-15 באפריל. חצאי הגמר יתחילו גם כן באפריל, עם המפגשים הראשונים ב-28 וב-29 לחודש הרביעי, והגומלין של ארבע האחרונות כבר יחולק בין ה-5 במאי ל-6 במאי. הגמר הגדול? ב-30 במאי בפושקאש ארנה בבודפשט שבהונגריה.

שחקני פ.ס.ז' עם גביע האלופות (IMAGO)

עושים סדר

פאריס סן ז’רמן – ליברפול

ריאל מדריד – באיירן מינכן

ברצלונה – אתלטיקו מדריד

ספורטינג ליסבון – ארסנל