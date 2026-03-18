"מאסטרקלאס, פסטיבל": קטלוניה יוצאת מגדרה

גם האופטימיים שבאוהדי ברצלונה לא ציפו לראות את מה שהם ראו הערב (רביעי). הקטלונים כבשו לא רביעייה, לא שישייה אפילו, אלא שביעייה בלתי נשכחת לרשת של ניוקאסל כדי לרשום 2:7 בגומלין ו-3:8 בסיכום שני המפגשים, ובכך הם העפילו לרבע גמר ליגת האלופות, למפגש פיקנטי במיוחד נגד אתלטיקו מדריד.

בקטלוניה חגגו בטירוף את האירוע ויצאו מגדרם: “מאסטרקלאס, פשוט מאסטרקלאס של כולם. ראפיניה מעל כולם, האנזי פליק מנצח על התזמורת וכל אחד שהיה על הדשא היה בשיאו. ניוקאסל הייתה אומללה, פסטיבל אדיר של ברצלונה בקאמפ נואו, משחק שהולך ישר לספרי ההיסטוריה של המועדון העצום הזה”, כתבו ב’מונדו דפורטיבו’.

אפילו במדריד החמיאו, כאשר ב’מארקה’ רשמו: “סטירה של אלופה. ברצלונה במשחק יוצא דופן שהיא עוד תזכור המון זמן”. ב’אס’ הלכו עם “עוד רגע לפנתיאון בתהליך המדהים הזה שברצלונה עוברת. היא למדה בשנה שעברה והיא יכולה השנה ללכת עד הסוף”. רק נזכיר, לפני פחות מחודש אתלטיקו הביאה בשני מפגשים את בארסה מהגביע.

שחקני ברצלונה עם הקהל בסיום (רויטרס)

דיווח: ז’ואן גארסיה ייעדר בין שבועיים לשלושה

והיו גם חדשות רעות. ז’ואן גארסיה מתח את השריר לקראת הסיום וירד, כשבמקומו נכנס וויסצ’ך שצ’סני. השוער הראשון יעבור צילום כדי לאבחן את חומרת המתיחה ולראות כמה זמן ייעדר, בספרד כבר מדברים על היעדרות של שבועיים עד שלושה. אגב, אריק גארסיה הוחלף אחרי 20 דקות, ובספרד טענו תחילה שלא מדובר בפציעה, אבל פליק אמרת אחרת.

המאמן הגרמני אמר בסיום: “משחק משוגע. לא היינו בשיא שלנו בחצי הראשון, אבל כן בשני. שלטנו בכדור, השער של לאמין ימאל לפני הירידה להפסקה נתנה לנו שקט ועשינו מה שצריך במחצית השנייה. דיברנו בהפסקה על לשלוט במשחק, לשחק טוב יותר, אני שמח שעשינו את זה. גארסיה וגארסיה? נבדוק אותם ונקווה לבשורה טובה”.