יום שני, 23.03.2026 שעה 01:56
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"מאסטרקלאס, פסטיבל": קטלוניה יוצאת מגדרה

ספרד בעננים מה-2:7 של ברצלונה על ניוקאסל, גם במדריד החמיאו: "משחק של אלופה". פליק: "משחק משוגע". דיווח: ז'ואן גארסיה ייעדר בין שבועיים ל-3

שחקני ברצלונה בטירוף בסוף (רויטרס)
שחקני ברצלונה בטירוף בסוף (רויטרס)

גם האופטימיים שבאוהדי ברצלונה לא ציפו לראות את מה שהם ראו הערב (רביעי). הקטלונים כבשו לא רביעייה, לא שישייה אפילו, אלא שביעייה בלתי נשכחת לרשת של ניוקאסל כדי לרשום 2:7 בגומלין ו-3:8 בסיכום שני המפגשים, ובכך הם העפילו לרבע גמר ליגת האלופות, למפגש פיקנטי במיוחד נגד אתלטיקו מדריד.

בקטלוניה חגגו בטירוף את האירוע ויצאו מגדרם: “מאסטרקלאס, פשוט מאסטרקלאס של כולם. ראפיניה מעל כולם, האנזי פליק מנצח על התזמורת וכל אחד שהיה על הדשא היה בשיאו. ניוקאסל הייתה אומללה, פסטיבל אדיר של ברצלונה בקאמפ נואו, משחק שהולך ישר לספרי ההיסטוריה של המועדון העצום הזה”, כתבו ב’מונדו דפורטיבו’.

אפילו במדריד החמיאו, כאשר ב’מארקה’ רשמו: “סטירה של אלופה. ברצלונה במשחק יוצא דופן שהיא עוד תזכור המון זמן”. ב’אס’ הלכו עם “עוד רגע לפנתיאון בתהליך המדהים הזה שברצלונה עוברת. היא למדה בשנה שעברה והיא יכולה השנה ללכת עד הסוף”. רק נזכיר, לפני פחות מחודש אתלטיקו הביאה בשני מפגשים את בארסה מהגביע.

שחקני ברצלונה עם הקהל בסיום (רויטרס)

דיווח: ז’ואן גארסיה ייעדר בין שבועיים לשלושה

והיו גם חדשות רעות. ז’ואן גארסיה מתח את השריר לקראת הסיום וירד, כשבמקומו נכנס וויסצ’ך שצ’סני. השוער הראשון יעבור צילום כדי לאבחן את חומרת המתיחה ולראות כמה זמן ייעדר, בספרד כבר מדברים על היעדרות של שבועיים עד שלושה. אגב, אריק גארסיה הוחלף אחרי 20 דקות, ובספרד טענו תחילה שלא מדובר בפציעה, אבל פליק אמרת אחרת.

המאמן הגרמני אמר בסיום: “משחק משוגע. לא היינו בשיא שלנו בחצי הראשון, אבל כן בשני. שלטנו בכדור, השער של לאמין ימאל לפני הירידה להפסקה נתנה לנו שקט ועשינו מה שצריך במחצית השנייה. דיברנו בהפסקה על לשלוט במשחק, לשחק טוב יותר, אני שמח שעשינו את זה. גארסיה וגארסיה? נבדוק אותם ונקווה לבשורה טובה”.

