יום רביעי, 18.03.2026 שעה 19:57
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2444-2329קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

"מעולם לא הרגשתי שבבאיירן מינכן מאמינים בי"

כוכב יובנטוס, יילדיז, שיתף על ההחלטה לעזוב את הבווארים: "היו שם הרבה בעיות, זו הסיבה שהיה לי כל כך קל לעזוב, תמיד היה מישהו יותר טוב ממני"

קנאן יילדיז (IMAGO)
בעוד שיובנטוס לא חווה את העונה הטובה בהיסטוריה שלה בלשון המעטה, לא מעט אנשים מכתירים את קנאן יילדיז, הכוכב של הביאנקונרי, כשחקן הטוב ביותר בליגה האיטלקית ומי שאמור להוביל את הגברת הזקנה בעתיד הקרוב בחזרה לימיה הגדולים ולהשיב את גביע האליפות לטורינו.

הטורקי בן ה-20, שהגיע מבאיירן מינכן בגיל 16, התראיין באיטליה וסיפר לראשונה למה בחר לעזוב את האימפריה הגרמנית, כשהוא לא מצטער כלל על ההחלטה: “היו הרבה בעיות בבאיירן. הייתי שם במשך 11 שנים, אבל לא הרגשתי מעולם שהם מאמינים בי”, שיתף.

התחרותיות השפיעה עליו והכבידה על כתפיו: “תמיד היה מישהו שהיה טוב יותר ממני. זו הסיבה שהיה לי קל כל כך לעזוב את באיירן. מעולם לא שיחקתי בשביל כסף, אלא בשביל להשתפר. תמיד חשבתי שכסף זה השלכות ליכולת. המשפחה שלי מטפלת לי בחלק הזה בעבודה.

קנאן יילדיז במדי באיירן מינכן (IMAGO)קנאן יילדיז במדי באיירן מינכן (IMAGO)

“אני נמצא ביובנטוס כבר ארבע שנים וכולם תמיד הראו לי שהם מאמינים בי, משהו שהיה לי חסר בבאיירן”. מי שכבר הספיק לקבל את הכינוי ‘דל פיירו הטורקי’, נמצא בעונה אישית נהדרת עם 10 שערים ו-10 בישולים בכל המסגרות, וחתם על הארכת החוזה שלו במדים הלבנים-שחורים רק לפני חודש. “סיפרתי להורים שלי שאני מאוד מרוצה ביובנטוס”, סיכם.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
