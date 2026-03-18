"מעולם לא הרגשתי שבבאיירן מינכן מאמינים בי"

בעוד שיובנטוס לא חווה את העונה הטובה בהיסטוריה שלה בלשון המעטה, לא מעט אנשים מכתירים את קנאן יילדיז, הכוכב של הביאנקונרי, כשחקן הטוב ביותר בליגה האיטלקית ומי שאמור להוביל את הגברת הזקנה בעתיד הקרוב בחזרה לימיה הגדולים ולהשיב את גביע האליפות לטורינו.

הטורקי בן ה-20, שהגיע מבאיירן מינכן בגיל 16, התראיין באיטליה וסיפר לראשונה למה בחר לעזוב את האימפריה הגרמנית, כשהוא לא מצטער כלל על ההחלטה: “היו הרבה בעיות בבאיירן. הייתי שם במשך 11 שנים, אבל לא הרגשתי מעולם שהם מאמינים בי”, שיתף.

התחרותיות השפיעה עליו והכבידה על כתפיו: “תמיד היה מישהו שהיה טוב יותר ממני. זו הסיבה שהיה לי קל כל כך לעזוב את באיירן. מעולם לא שיחקתי בשביל כסף, אלא בשביל להשתפר. תמיד חשבתי שכסף זה השלכות ליכולת. המשפחה שלי מטפלת לי בחלק הזה בעבודה.

“אני נמצא ביובנטוס כבר ארבע שנים וכולם תמיד הראו לי שהם מאמינים בי, משהו שהיה לי חסר בבאיירן”. מי שכבר הספיק לקבל את הכינוי ‘דל פיירו הטורקי’, נמצא בעונה אישית נהדרת עם 10 שערים ו-10 בישולים בכל המסגרות, וחתם על הארכת החוזה שלו במדים הלבנים-שחורים רק לפני חודש. “סיפרתי להורים שלי שאני מאוד מרוצה ביובנטוס”, סיכם.