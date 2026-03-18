5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רסיס נפל ליד אצטדיון שלמה ביטוח וגרם לפצועים

הטילים האיראנים שנורים במסגרת מבצע "שאגת הארי" לא פוסחים גם על אצטדיוני הכדורגל במדינה, כשחלק מטיל נפל מחוץ למגרש בפ"ת וגרם ל-3 נפגעים מההדף

נפילת הרסיס בסמוך לאצטדיון שלמה ביטוח (קרדיט: כבאות ארצית לפי סעיף 27 א)
הכדורגל הישראלי מושבת בעקבות מבצע “שאגת הארי”, במה שמשאיר את מגרשי הכדורגל ריקים מאדם כשכל המשחקים נדחו עקב המצב. כחלק מהמטח האחרון לאזור המרכז, דווח היום (רביעי) על נפילה של רסיס בסמוך לאצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה.

מתנדבי מד”א – הצלה הוזעקו למקום יחד עם כוחות מד”א, משטרה, פיקוד העורף ולוחמי אש, כשסריקות מתבצעות בזירות השונות, וכרגע דווח על שני פצועים קל – מבוגר וילד ששהו במקום בזמן הנפילה.

על פי עדות מהמקום הרסיס פגע במכונית שחנתה מחוץ לאצטדיון, בסמוך למגרש האימונים הסינתטי, כשהאנשים ששהו בה יצאו ממנה בזמן וניצלו מהפגיעה, בזמן ששריפה פרצה במקום עקב הפגיעה ברכב. מלבד זאת, נראה שלא הייתה פגיעה באצטדיון עצמו.

“ראינו רכב שעולה באש והבחנו בשלושה נפגעים”

פרמדיק ומנהל תחנה מד"א פתח תקווה פאדי חמדאן סיפר: "הגענו לזירה סמוך לאצטדיון וראינו רכב שעולה באש, ככה"נ בעקבות פגיעת רסיס. התחלנו בסריקות מקיפות של הזירה והבחנו בשלושה נפגעים, אבא ושני בנים, שהתהלכו לעברנו כשהם מבוהלים.

“הם סיפרו לנו שבמהלך ששיחקו במגרש, הם נפגעו מהדף הפיצוץ. הרגענו אותם וביצענו הערכה רפואית ראשונית, שבסיומה פינינו אותם לבית החולים כשהם במצב קל וסובלים מפגיעות הדף קלות”.

מדוברות המשטרה נמסר: “שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה מטפלים במספר זירות נפילת חלקי פריט אמל״ח באזור השרון. בשלב זה 3 פצועים במצב קל עפ״י גורמי הרפואה”.

“אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהישמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
