רסיס נפל ליד אצטדיון שלמה ביטוח וגרם לפצועים

הכדורגל הישראלי מושבת בעקבות מבצע “שאגת הארי”, במה שמשאיר את מגרשי הכדורגל ריקים מאדם כשכל המשחקים נדחו עקב המצב. כחלק מהמטח האחרון לאזור המרכז, דווח היום (רביעי) על נפילה של רסיס בסמוך לאצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה.

מתנדבי מד”א – הצלה הוזעקו למקום יחד עם כוחות מד”א, משטרה, פיקוד העורף ולוחמי אש, כשסריקות מתבצעות בזירות השונות, וכרגע דווח על שני פצועים קל – מבוגר וילד ששהו במקום בזמן הנפילה.

על פי עדות מהמקום הרסיס פגע במכונית שחנתה מחוץ לאצטדיון, בסמוך למגרש האימונים הסינתטי, כשהאנשים ששהו בה יצאו ממנה בזמן וניצלו מהפגיעה, בזמן ששריפה פרצה במקום עקב הפגיעה ברכב. מלבד זאת, נראה שלא הייתה פגיעה באצטדיון עצמו.

הפגיעה ברכב מחוץ לאצטדיון שלמה ביטוח (קרדיט: כבאות ארצית לפי סעיף 27 א)

“ראינו רכב שעולה באש והבחנו בשלושה נפגעים”

פרמדיק ומנהל תחנה מד"א פתח תקווה פאדי חמדאן סיפר: "הגענו לזירה סמוך לאצטדיון וראינו רכב שעולה באש, ככה"נ בעקבות פגיעת רסיס. התחלנו בסריקות מקיפות של הזירה והבחנו בשלושה נפגעים, אבא ושני בנים, שהתהלכו לעברנו כשהם מבוהלים.

“הם סיפרו לנו שבמהלך ששיחקו במגרש, הם נפגעו מהדף הפיצוץ. הרגענו אותם וביצענו הערכה רפואית ראשונית, שבסיומה פינינו אותם לבית החולים כשהם במצב קל וסובלים מפגיעות הדף קלות”.

המכונית הפגועה מחוץ לאצטדיון שלמה ביטח (דוברות המשטרה)

מדוברות המשטרה נמסר: “שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה מטפלים במספר זירות נפילת חלקי פריט אמל״ח באזור השרון. בשלב זה 3 פצועים במצב קל עפ״י גורמי הרפואה”.

“אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהישמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים”.

