"אם יגיע קהל, המשחק מול הפועל חיפה יבוטל"

בבית"ר ירושלים יערכו מחר (חמישי, 15:00) משחק אימון מול הפועל חיפה באצטדיון בבת ים, אך במועדון הבהירו כי המשחק יתקיים ללא קהל. ההחלטה התקבלה על רקע הנחיות פיקוד העורף, כאשר גם במשטרה העבירו מסר חד וברור לפיו אם יגיעו אוהדים למקום, לא יאפשרו את קיום ההתמודדות. גם אם יגיעו 10 אוהדים – המשחק לא יקוים ויגיעו נציגים של פקע"ר לבדוק את זה.

מסר ברור לאוהדים

בבית"ר ירושלים פעלו מראש כדי למנוע הגעה של קהל, כאשר פנו למספר אוהדים מובילים ביציע וכן הפיצו הודעות דרך דפי אינסטגרם המזוהים עם אוהדי הקבוצה, במטרה להבהיר כי אין להגיע למגרש. במועדון מבינים כי כל חריגה מההנחיות עלולה להוביל לביטול המשחק ולכן מבקשים לשמור על הסדר וההנחיות.

מבחן ראשון מאז פרוץ המלחמה

עבור בית"ר מדובר במשחק ראשון מאז פרוץ המלחמה. כזכור, הקבוצה קיימה מחנה אימונים באילת, כאשר השחקנים הזרים נשארו בישראל והקבוצה חזרה לשגרת אימונים בבית וגן. המשחק מול הפועל חיפה יהווה הזדמנות ראשונה עבור המאמן ברק יצחקי לתרגל את שחקניו במסגרת תחרותית, כחלק מההכנות לחזרת הליגה הצפויה בארבעה באפריל.