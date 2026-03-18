למרות הפציעה: קוקו גוף תשחק במיאמי

חדשות טובות לחובבי הטניס: קוקו גוף, המדורגת רביעית בעולם, אישרה כי היא כשירה ותשתתף בטורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי, זאת למרות פציעה מדאיגה בידה השמאלית שאילצה אותה לפרוש מטורניר אינדיאן וולס בשבוע שעבר.

האמריקאית נאלצה לנטוש את משחקה בסיבוב הרביעי באינדיאן וולס מול אלכסנדרה אאלה, כאשר פיגרה 6:0, 2:0 במערכה השנייה. גוף סיפרה כי החלה להרגיש כאבים מיד לאחר שחבטה פורהנד, ותיארה את התחושה המוזרה והפתאומית כ"זיקוק שהתפוצץ בתוך היד". הצוות הרפואי שלה העריך כי מדובר בבעיה עצבית באזור, והכאב הלך והחמיר ככל שהמשחק נמשך, מה שלא הותיר לה ברירה אלא לרדת מהמגרש מוקדם מהצפוי.

קוקו גוף מדברת עם התקשורת (רויטרס)

לאחר הפרישה, גוף לקחה מספר ימי מנוחה ונשלחה לבדיקת MRI כדי לשלול נזק חמור יותר. החוויה מהבדיקה, לדבריה, הייתה רחוקה מלהיות נעימה: "זו הייתה הפעם הראשונה שעשיתי בדיקת MRI. הבדיקות האלה יקרות מאוד, והרגשתי שזה כנראה מה שמרגישים כשנמצאים בתוך ארון מתים", שיתפה גוף את העיתונאים לקראת פתיחת הטורניר. "זה היה מוזר מאוד. הרגשתי קלסטרופוביה נוראית, ואני בהחלט לא רוצה להיכנס למכשיר כזה פעם נוספת בחיים שלי".

למרבה המזל, הבדיקות חזרו תקינות והיא קיבלה את האישור הרפואי לחזור למגרשים. גוף מתגוררת בדלריי ביץ' הסמוכה, ורואה במיאמי את טורניר הבית המובהק שלה. "המטרה תמיד הייתה לשחק כאן", הסבירה. "הייתה מחשבה בצוות שלי אולי לדלג על הטורניר הפעם כדי לא לסכן את היד, ואם זה לא היה מיאמי כנראה שבאמת הייתי מוותרת עליו. אבל בגלל שזה הבית, היה לי חשוב מאוד להיות כאן. זה טורניר שנמצא ברשימת