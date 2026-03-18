יום רביעי, 18.03.2026 שעה 16:18
כדורגל עולמי

"הקריירה שלי אולי תמה, להבין את זה זה הרסני"

קספר שמייכל, שוער נבחרת דנמרק וסלטיק, חשף בריאיון כי הוא עלול לתלות את הכפפות בגיל 39 בשל פציעה: "ייתכן ששיחקתי את משחק הכדורגל האחרון שלי"

|
קספר שמייכל (רויטרס)
קריירה מרשימה בדרך לסיום. קספר שמייכל, שוערה הדני של סלטיק, סיפר בריאיון שביום שני נפגש עם מומחה בשל פציעתו, ונאמר לו שיש לו שבר חמור בכתף והוא זקוק לשני ניתוחים. בנוסף, נאמר לשמייכל שהשיקום עלול להיות ארוך והוא יוכל לחזור לשחק כדורגל רק אחרי גיל 40.

שמייכל, הבן של השוער האגדי פיטר שמייכל, בעל קריירה מפוארת ויכול להיות גאה במה שהשיג. הדני נדד בין הרבה מועדונים בריטים עד שהגיע ללסטר ב-2011, שם הצליח לזכות באליפות ההיסטורית ב-2016 כאחד מעמודי התווך של הקבוצה. 

ב-2022 השוער עזב את השועלים ונדד בין כמה קבוצות, כאשר ב-2024 הגיע לסלטיק, שם נשאר עד היום. בנבחרת דנמרק שמייכל רשם לא פחות מ-114 הופעות, וזכור בעיקר בשל עצירת הפנדל ללוקה מודריץ’ בשמינית גמר המונדיאל ב-2018.

קספר שמייכל בדו קרב הפנדלים (רויטרס)קספר שמייכל בדו קרב הפנדלים (רויטרס)

“אולי שיחקתי את משחקי האחרון, לא מאמין שאחזור בגיל 40”

באותו ריאיון, קספר שמייכל חשף את כל תחושותיו בנוגע לפרישה מסתמנת: “ייתכן ששיחקתי את משחק הכדורגל האחרון שלי. ואני משחק מאז שנולדתי. להבין את זה זה הרסני, קשה לי להאמין שאחזור בגיל 40, הקריירה שלי אולי הסתיימה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */