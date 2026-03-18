"הקריירה שלי אולי תמה, להבין את זה זה הרסני"

קריירה מרשימה בדרך לסיום. קספר שמייכל, שוערה הדני של סלטיק, סיפר בריאיון שביום שני נפגש עם מומחה בשל פציעתו, ונאמר לו שיש לו שבר חמור בכתף והוא זקוק לשני ניתוחים. בנוסף, נאמר לשמייכל שהשיקום עלול להיות ארוך והוא יוכל לחזור לשחק כדורגל רק אחרי גיל 40.

שמייכל, הבן של השוער האגדי פיטר שמייכל, בעל קריירה מפוארת ויכול להיות גאה במה שהשיג. הדני נדד בין הרבה מועדונים בריטים עד שהגיע ללסטר ב-2011, שם הצליח לזכות באליפות ההיסטורית ב-2016 כאחד מעמודי התווך של הקבוצה.

ב-2022 השוער עזב את השועלים ונדד בין כמה קבוצות, כאשר ב-2024 הגיע לסלטיק, שם נשאר עד היום. בנבחרת דנמרק שמייכל רשם לא פחות מ-114 הופעות, וזכור בעיקר בשל עצירת הפנדל ללוקה מודריץ’ בשמינית גמר המונדיאל ב-2018.

קספר שמייכל בדו קרב הפנדלים (רויטרס)

“אולי שיחקתי את משחקי האחרון, לא מאמין שאחזור בגיל 40”

באותו ריאיון, קספר שמייכל חשף את כל תחושותיו בנוגע לפרישה מסתמנת: “ייתכן ששיחקתי את משחק הכדורגל האחרון שלי. ואני משחק מאז שנולדתי. להבין את זה זה הרסני, קשה לי להאמין שאחזור בגיל 40, הקריירה שלי אולי הסתיימה”.