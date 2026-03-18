יום רביעי, 18.03.2026 שעה 16:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

טבאס עקץ: לא תשאלו אותי מה עשו האנגליות?

נשיא לה ליגה נשאל האם הוא דואג מההוצאות הגבוהות בממלכה, והתייחס להדחה של קבוצות הפרמייר ליג. וגם: המצב הכלכלי של בארסה והגעת רונאלדו לאלמריה

|
חאבייר טבאס (רויטרס)
אם יש מישהו בספרד שתמיד מספק כותרות מעניינות זה חאבייר טבאס. נשיא הליגה הספרדית הציג היום (רביעי) את הדו"ח הכלכלי-פיננסי של הכדורגל המקצועני הספרדי לעונת 2024/25 ועל הדרך ענה ללא מעט שאלות מעניינות: דעתו על הבועה בפרמייר ליג, המצב הכלכלי של בארסה, העקיצה כלפי ריאל והגעתו של כריסטיאנו רונאלדו לאלמריה.

האם אתה מודאג מהמצב של הליגה האנגלית?
"אנחנו מודאגים מאוד מהרגולציה החדשה של הפרמייר ליג בנוגע לפייר פליי הפיננסי, משום שהם יכולים להוציא 85% מהכנסותיהם. אם למועדון יש 35% הוצאות מבניות, ואם הוא יכול להוציא 85% על הסגל המקצועי, 85 ועוד 35 זה 120, כבר מההתחלה מאפשרים לך להוציא 20% יותר מההכנסות שלך. אנחנו צופים שנתוני המועדונים באנגליה בשנים הקרובות ילכו לכיוון של הפסדים/בועה. אנחנו מאוד ערניים ומודאגים, לא תשאלו אותי מה הן עשו אתמול בליגת האלופות?".

מה דעתך על ההפסדים המצטברים של הקבוצות בספרד?
"הנתונים הכוללים מראים שמדובר בתחרות בת-קיימא, מעבר למקרים נקודתיים. אילו בעיות יש? כשהמועדונים יורדים ליגה הם מתקשים, או כשמפסיקים לשחק באירופה. אבל באופן כללי התחרות בת-קיימא ותמשיך להיות כזו. מאז הקורונה לא היה אף אי-תשלום או הפרה, זה מוכיח שהענף היה מוכן".

“אם הייתי מקשיב לבכי של ריאל לפני שלוש שנים, היינו קורסים”

האם המצב הכלכלי של ברצלונה וריאל מדריד מעורר דאגה?
"אם מסתכלים על ההשקעה בסגל, שני המועדונים ברמה תחרותית של קבוצות הפרמייר ליג. מה שמדאיג אותי הוא שלא יעמדו בכללים. ריאל וברצלונה תמיד בין שלושת המועדונים הטובים בעולם בדוחות. אם הייתי מקשיב לבכיות של נשיא ריאל לפני שלוש שנים, היינו קורסים, אבל הם עדיין בראש הדירוגים. הם מתלוננים, אבל לא מגישים תלונות רשמיות. עכשיו הם חברים ומתחבקים עם אל חלאיפי. היום הם תחרותיים וימשיכו להיות".

מה דעתך על הגעתו של כריסטיאנו רונאלדו לאלמריה?
"לפחות ברמה התקשורתית זה גרם לכך שאלמריה הגדילה את מספר העוקבים שלה ברשתות ב-25%, והפכה למועדון החמישי או השישי בלה ליגה עם הכי הרבה עוקבים. זה נותן ערך רב בחיפוש אחר ספונסרים וכל מה שנלווה לכך. עבור אלמריה, משקיע כמו כריסטיאנו רונאלדו נותן חשיפה משמעותית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */