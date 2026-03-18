טבאס עקץ: לא תשאלו אותי מה עשו האנגליות?

אם יש מישהו בספרד שתמיד מספק כותרות מעניינות זה חאבייר טבאס. נשיא הליגה הספרדית הציג היום (רביעי) את הדו"ח הכלכלי-פיננסי של הכדורגל המקצועני הספרדי לעונת 2024/25 ועל הדרך ענה ללא מעט שאלות מעניינות: דעתו על הבועה בפרמייר ליג, המצב הכלכלי של בארסה, העקיצה כלפי ריאל והגעתו של כריסטיאנו רונאלדו לאלמריה.

האם אתה מודאג מהמצב של הליגה האנגלית?

"אנחנו מודאגים מאוד מהרגולציה החדשה של הפרמייר ליג בנוגע לפייר פליי הפיננסי, משום שהם יכולים להוציא 85% מהכנסותיהם. אם למועדון יש 35% הוצאות מבניות, ואם הוא יכול להוציא 85% על הסגל המקצועי, 85 ועוד 35 זה 120, כבר מההתחלה מאפשרים לך להוציא 20% יותר מההכנסות שלך. אנחנו צופים שנתוני המועדונים באנגליה בשנים הקרובות ילכו לכיוון של הפסדים/בועה. אנחנו מאוד ערניים ומודאגים, לא תשאלו אותי מה הן עשו אתמול בליגת האלופות?".

מה דעתך על ההפסדים המצטברים של הקבוצות בספרד?

"הנתונים הכוללים מראים שמדובר בתחרות בת-קיימא, מעבר למקרים נקודתיים. אילו בעיות יש? כשהמועדונים יורדים ליגה הם מתקשים, או כשמפסיקים לשחק באירופה. אבל באופן כללי התחרות בת-קיימא ותמשיך להיות כזו. מאז הקורונה לא היה אף אי-תשלום או הפרה, זה מוכיח שהענף היה מוכן".

האם המצב הכלכלי של ברצלונה וריאל מדריד מעורר דאגה?

"אם מסתכלים על ההשקעה בסגל, שני המועדונים ברמה תחרותית של קבוצות הפרמייר ליג. מה שמדאיג אותי הוא שלא יעמדו בכללים. ריאל וברצלונה תמיד בין שלושת המועדונים הטובים בעולם בדוחות. אם הייתי מקשיב לבכיות של נשיא ריאל לפני שלוש שנים, היינו קורסים, אבל הם עדיין בראש הדירוגים. הם מתלוננים, אבל לא מגישים תלונות רשמיות. עכשיו הם חברים ומתחבקים עם אל חלאיפי. היום הם תחרותיים וימשיכו להיות".

מה דעתך על הגעתו של כריסטיאנו רונאלדו לאלמריה?

"לפחות ברמה התקשורתית זה גרם לכך שאלמריה הגדילה את מספר העוקבים שלה ברשתות ב-25%, והפכה למועדון החמישי או השישי בלה ליגה עם הכי הרבה עוקבים. זה נותן ערך רב בחיפוש אחר ספונסרים וכל מה שנלווה לכך. עבור אלמריה, משקיע כמו כריסטיאנו רונאלדו נותן חשיפה משמעותית".