יום רביעי, 18.03.2026 שעה 17:38
כדורגל ישראלי

82 דקות ללביא, 65 דקות לדוד, 35 לחליחל

בליגה היפנית, הקשר ומצ'ידה נכנעו 3:0 לקשימה אנטלרס, החלוץ ויוקוהומה מרינוס הפסידו 1:0 למיטו. בדרום קוריאה, 0:9 לחלוץ וגאנגוון מול בונצ'און

נטע לביא (IMAGO)

הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כמעט מזה שלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הליגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה.

היום (רביעי), שני ליגיונרים שלנו שיחקו במסגרת המחזור השביעי של הליגה היפנית. נטע לביא ומצ’ידה אירחו את קשימה אנטלרס ונכנעו לה 3:0, כשהקשר הישראלי השלים 82 דקות.

אקס נוסף של מכבי חיפה וליגיונר טרי יותר ביפן, דין דוד, השלים 65 דקות בהפסד של יוקוהומה מרינוס, 1:0 בחוץ למיטו. בדרום קוריאה, עבדאללה חליחל עלה בדקה ה-55 מהספסל של קבוצתו, גאנגוון, שנפרדה ב-0:0 בחוץ מבונצ’און.

/* LAST / NEXT ROUNDs */