הליגות הנמוכות והנוער לא צפויים לחזור לפני פסח

אי ודאות בליגות הנמוכות: ההתאחדות לכדורגל בישראל קיימה היום (רביעי) ישיבה שעסקה בעתיד ליגות א’-ג’, מחלקות הנוער וליגות הנשים, אך בשלב זה לא התקבלה הכרעה. בהתאחדות ממתינים, כמו כלל הציבור, להנחיות פיקוד העורף שיאפשרו חזרה בטוחה לפעילות.

בשלב זה ההערכה היא כי עד 31 במרץ לא צפוי שינוי בהנחיות, ולכן חזרה לאימונים ובהמשך גם למשחקים תתאפשר רק לאחר חג הפסח, כאשר התאריך המשוער הוא סוף השבוע של 10-11 באפריל. בהתאחדות מדגישים כי בהתאם להתפתחויות, הוועדות השונות יגבשו תרחישים אפשריים, שיובאו להכרעת ההנהלה בהמשך.

בהודעה שהועברה לקבוצות נכתב כי המטרה המרכזית נותרה לסיים את העונה במלואה ככל האפשר: “ההתאחדות תפעל למצות את כל האפשרויות על מנת להביא לסיום הליגות”.

עוד צוין כי לאחר סיום הלחימה יידרשו מספר ימי התארגנות לפני חזרה מלאה לשגרה, בתקווה ללוח משחקים אינטנסיבי שיאפשר להשלים את הפערים.