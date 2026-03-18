"לא קיבלנו הנחיות שונות": נהריה תארח בבית?

עירוני נהריה חזרה היום (רביעי) להתאמן באולם עין שרה, לאחר שאתמול שבה ממחנה אימונים באילת, בו הייתה מיום ראשון. כל שחקני הסגל של הקבוצה נמצאים בארץ, כולל הזרים, מרסליוס ארלינגטון וכריס קלארק, שנשארו בעיר מתחילת מבצע שאגת הארי. מי שעוד נמצא עם הקבוצה הוא איליי אבייב, שחתם בקבוצה טרם המלחמה ועוד לא הספיק לשחק בה העונה.

בקבוצה קיבלו, ככלל הקבוצות, את הודעת איגוד הכדורסל על חזרת משחקי הליגה, החל מ-27.3. באיגוד טוענים כי ייתכן שהקבוצות הצפוניות תאלצנה לנדוד למרכז לארח את משחקיהן הביתיים. בנהריה אמרו ל-ONE, כי נכון לעכשיו איש באיגוד לא דיבר איתם על האפשרות הזאת וככל שאין הנחיות שונות מפיקוד העורף לאיזורם, לעומת יתר חלקי הארץ, הם מצפים לארח בעין שרה. יש לציין כי באולם הותקן מרחב מוגן תקני מחוץ השבוע.

מצב של נהריה

ערב עצירת המשחקים נהריה דורגה במקום השלישי בליגה, עם מאזן 5:17 חיובי. נזכיר כי בתום העונה הסדירה (30 משחקים) הראשונה בטבלה עולה אוטומטית והמקומות 2-9 הולכות לסדרות פלייאוף, בשיטת רבע גמר, חצי גמר וגמר, כדי לקבוע את העולה השנייה לליגת העל.

בעונה שעברה, כאשר בתחילת העונה לא ניתן היה לשחק בצפון, נהריה החליפה ביתיות עם קבוצות המרכז וכמעט את כל משחקי הסיבוב השני קיימה לאחר מכן באולמה הביתי, לאחר הפסקת האש עם החיזבאללה. השנה אין כמובן כבר אפשרות לעשות זאת, כי אנחנו כבר נמצאים בסיבוב השני.