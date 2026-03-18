יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:38
"לא קיבלנו הנחיות שונות": נהריה תארח בבית?

אחרי הבשורה על חזרת משחקי הלאומית, הצפוניים מקווים שלא יאולצו לארח בחוץ. באולם עין שרה הותקן מרחב מוגן. וגם: מצב שאר הקבוצות הצפוניות בליגה

אולם עין שרה (לימור מלינוף, מנהלת הליגה הלאומית)
עירוני נהריה חזרה היום (רביעי) להתאמן באולם עין שרה, לאחר שאתמול שבה ממחנה אימונים באילת, בו הייתה מיום ראשון. כל שחקני הסגל של הקבוצה נמצאים בארץ, כולל הזרים, מרסליוס ארלינגטון וכריס קלארק, שנשארו בעיר מתחילת מבצע שאגת הארי. מי שעוד נמצא עם הקבוצה הוא איליי אבייב, שחתם בקבוצה טרם המלחמה ועוד לא הספיק לשחק בה העונה. 

בקבוצה קיבלו, ככלל הקבוצות, את הודעת איגוד הכדורסל על חזרת משחקי הליגה, החל מ-27.3. באיגוד טוענים כי ייתכן שהקבוצות הצפוניות תאלצנה לנדוד למרכז לארח את משחקיהן הביתיים. בנהריה אמרו ל-ONE, כי נכון לעכשיו איש באיגוד לא דיבר איתם על האפשרות הזאת וככל שאין הנחיות שונות מפיקוד העורף לאיזורם, לעומת יתר חלקי הארץ, הם מצפים לארח בעין שרה. יש לציין כי באולם הותקן מרחב מוגן תקני מחוץ השבוע.

מצב של נהריה

ערב עצירת המשחקים נהריה דורגה במקום השלישי בליגה, עם מאזן 5:17 חיובי. נזכיר כי בתום העונה הסדירה (30 משחקים) הראשונה בטבלה עולה אוטומטית והמקומות 2-9 הולכות לסדרות פלייאוף, בשיטת רבע גמר, חצי גמר וגמר, כדי לקבוע את העולה השנייה לליגת העל. 

בעונה שעברה, כאשר בתחילת העונה לא ניתן היה לשחק בצפון, נהריה החליפה ביתיות עם קבוצות המרכז וכמעט את כל משחקי הסיבוב השני קיימה לאחר מכן באולמה הביתי, לאחר הפסקת האש עם החיזבאללה. השנה אין כמובן כבר אפשרות לעשות זאת, כי אנחנו כבר נמצאים בסיבוב השני.

מצבן של שאר הקבוצות הצפוניות

במ.ס צפת, המדורגת אחרונה בליגה, עם שני ניצחונות בלבד, נמצאים גם הם, כמו נהריה, באזור הקרוב ביותר לגבול לבנון. בניגוד לנהריה, הזרים של צפת, קווין או'באנור וטיישון אלכסנדר, לא בישראל וכרגע חוששים לחזור. בצפת כבר פנו לאיגוד בבקשה להקפיא את הירידות בגלל המצב, אך נענו בשלילה. במועדון טוענים כי הם יארחו רק באולמם הביתי בצפת ולא במקום אחר. 

בהפועל מגדל העמק/יזרעאל מתאמנים כרגיל. אזור מגדל העמק הוא אזור שקט יחסית ליתר חלקי המדינה ובקבוצה לא צופים בעיה באירוח אצלם בבית. הקבוצה בסגל מלא, כולל הזרים שנמצאים בישראל.

בהפועל חיפה גם כן הסגל מלא, כולל הזרים שבישראל. איש באיגוד לא דיבר עם הקבוצה על כך שלא יארחו ברוממה. בקבוצה מציינים שהם יארחו רק באולם העירוני בחיפה. 

אצל היריבה העירונית, מכבי חיפה, הזרים של הקבוצה, ג'ייס טאונסנד וג'וש פרייס לא נמצאים בארץ, אך צפויים לחזור לקראת חידוש הליגה. הקבוצה גם כן לא רואה מצידה שום סיבה שלא תארח ברוממה.

