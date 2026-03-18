ניצחון שני לראובן בפגרה: 1:3 לריינה על עפולה

בני ריינה, תחת הדרכתו של המאמן ליאור ראובן, זכתה הבוקר (רביעי) בניצחון 1:3 מול הפועל עפולה מהליגה הלאומית. היה זה ניצחונה השני של הקבוצה במשחקי האימון בתקופת המלחמה אחרי שגברה שבוע שעבר 2:4 על הפועל נוף הגליל, גם היא מליגת המשנה.

מוחמד שכר ו-ויטאלי דמשקאן כבשו במחצית הראשונה ואיאד חלאילי כבש במחצית השנייה עבור הקבוצה. הקשר הזר, כרייסט טייהי, שנחת ביום ראשון בישראל, שותף למשך 20 דקות.

בריינה יכולים להיות מרוצים מקצב ההתקדמות של הקבוצה שמחכה לחידוש משחקי הליגה. נכון לעכשיו, טרם חזרו לישראל הזרים אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, וירג’יל פינסון ועמנואל בנדה, שצפויים להגיע בהדרגה חזרה לארץ.