"היריב שלי? הוא הולך לגלות מי זה עילאי ברזילי"

אהבת השם גורדון פתח לאחרונה את הסכר לתחום הלחימה והקרבות ויש עוד המון לוחמים ישראלים מוכשרים שכעת מקבלים את הבמה. אחד מהם הוא עילאי ברזילי, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת הקרב שלו, בו הוא יילחם על חגורת האליפות במשקל קל של ארגון UWC, שפועל תחת ה-UFC.

מתי הקרב ומי היריב בסוף?

”הקרב יהיה ביום ראשון, זה התחיל בכך שהייתי אמור להילחם מול האלוף והוא ביטל, אחר כך היה לו מחליף מקסיקני, הייתי פייבוריט גדול לקרב והייתה לי תחושה שהוא גם יתחלף. היריב הסופי שנענה לאתגר הוא הלוחם הכי קשה שיכולתי לקבל, זה קרב קשה יותר ממה שציפיתי ופה יש קרב לטווח ארוך, קוראים לו מקרו אפידיו”.

בדרך כלל מתכוננים הרבה יותר זמן לקרב לא?

”בדרך כלל יש כמה שבועות ופה היו לי חמישה ימים, אבל גם לו היו רק חמישה ימים, זה לא אידיאלי אבל זה מה שיש”.

עילאי ברזילי (LFA)

“אתן לו נוקאאוט בסיבובים המאוחרים”

מה היתרונות שלך?

”אני צעיר יותר, בכושר יותר טוב, יותר רעב. יש לו יותר קרבות והוא ינסה להתיש אותי, אבל אני חכם ולא אעשה טעויות, אשחק אסטרטגית חכם. יש לי חמישה סיבובים וזה המון זמן להילחם, אין לי זמן ואתן לו נוקאאוט בסיבובים המאוחרים. לשנינו יש רקע בקרקע, אבל אוהבים להעיף אגרופים. הוא לא מפחד להיכנס לתוך האש וזה טוב לי לקרב”.

מסר בשבילו לקראת הקרב?

”האמת היא שיש לי כבוד אליו לעומת הפחדן השני, אני רוצה שיופיע ויעמוד במשקל. הוא הולך לגלות מי זה עילאי ברזילי”.

אלעד ברזילי (MIKE JACKSON /LFA )

“אהבת השם מדהים, אגיע לכל בית בישראל”

מה מקבלים עם הניצחון בקרב?

”בגדול שאתה לוקח חגורה כזאת אתה נכנס לרשימה שאם מישהו נפצע ב-UFC, אתה הבא בתור. צריך לחכות שמשהו יקרה ואז יש סיכוי טוב להיכנס. בעזרת השם אני אביא עוד חגורה ונראה מה הענף הזה שווה”.

מה תוכל לעשות כדי להגיע למה שהיה סביב אהבת השם?

”אהבת השם גורדון הוא מדהים, מדובר בקרב שלי על קרב גדול. אני מתחיל לקבל את ההערכה שחשובה לי והקרב הזה יעשה את החותמת ואני מאמין שזה גם יגיע לכל בית בישראל”.