יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:38
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"היריב שלי? הוא הולך לגלות מי זה עילאי ברזילי"

הלוחם הישראלי פתח ב"שיחת היום" לקראת הקרב החשוב על חגורת האליפות ב-UWC: "אהבת השם מדהים, מאמין שאגיע לכל בית בישראל". וגם: משמעות הניצחון

|
עילאי ברזילאי (Mike Jackson- LFA)
עילאי ברזילאי (Mike Jackson- LFA)

אהבת השם גורדון פתח לאחרונה את הסכר לתחום הלחימה והקרבות ויש עוד המון לוחמים ישראלים מוכשרים שכעת מקבלים את הבמה. אחד מהם הוא עילאי ברזילי, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת הקרב שלו, בו הוא יילחם על חגורת האליפות במשקל קל של ארגון UWC, שפועל תחת ה-UFC.

מתי הקרב ומי היריב בסוף?
”הקרב יהיה ביום ראשון, זה התחיל בכך שהייתי אמור להילחם מול האלוף והוא ביטל, אחר כך היה לו מחליף מקסיקני, הייתי פייבוריט גדול לקרב והייתה לי תחושה שהוא גם יתחלף. היריב הסופי שנענה לאתגר הוא הלוחם הכי קשה שיכולתי לקבל, זה קרב קשה יותר ממה שציפיתי ופה יש קרב לטווח ארוך, קוראים לו מקרו אפידיו”.

בדרך כלל מתכוננים הרבה יותר זמן לקרב לא?
”בדרך כלל יש כמה שבועות ופה היו לי חמישה ימים, אבל גם לו היו רק חמישה ימים, זה לא אידיאלי אבל זה מה שיש”.

עילאי ברזילי (LFA)עילאי ברזילי (LFA)

“אתן לו נוקאאוט בסיבובים המאוחרים”

מה היתרונות שלך?
”אני צעיר יותר, בכושר יותר טוב, יותר רעב. יש לו יותר קרבות והוא ינסה להתיש אותי, אבל אני חכם ולא אעשה טעויות, אשחק אסטרטגית חכם. יש לי חמישה סיבובים וזה המון זמן להילחם, אין לי זמן ואתן לו נוקאאוט בסיבובים המאוחרים. לשנינו יש רקע בקרקע, אבל אוהבים להעיף אגרופים. הוא לא מפחד להיכנס לתוך האש וזה טוב לי לקרב”.

מסר בשבילו לקראת הקרב?
”האמת היא שיש לי כבוד אליו לעומת הפחדן השני, אני רוצה שיופיע ויעמוד במשקל. הוא הולך לגלות מי זה עילאי ברזילי”.

אלעד ברזילי (MIKE JACKSON /LFA )אלעד ברזילי (MIKE JACKSON /LFA )

“אהבת השם מדהים, אגיע לכל בית בישראל”

מה מקבלים עם הניצחון בקרב?
”בגדול שאתה לוקח חגורה כזאת אתה נכנס לרשימה שאם מישהו נפצע ב-UFC, אתה הבא בתור. צריך לחכות שמשהו יקרה ואז יש סיכוי טוב להיכנס. בעזרת השם אני אביא עוד חגורה ונראה מה הענף הזה שווה”.

מה תוכל לעשות כדי להגיע למה שהיה סביב אהבת השם?
”אהבת השם גורדון הוא מדהים, מדובר בקרב שלי על קרב גדול. אני מתחיל לקבל את ההערכה שחשובה לי והקרב הזה יעשה את החותמת ואני מאמין שזה גם יגיע לכל בית בישראל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */