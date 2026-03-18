מרגש: ותיקי מכבי ת"א שיחקו מול שועלי כפר עזה

קבוצת הוותיקים של הצהובים פגשה את קבוצת העוטף, שכללה את גלי וזיו ברמן ולצידם אמילי דמארי: "ערב מיוחד מאוד". וגם: פרויקט התרומות לקראת פסח

ותיקי מכבי תל אביב ושועלי כפר עזה (מכבי ת"א)

מכבי תל אביב ערכה משחק מרגש בין קבוצת הוותיקים של המועדון לשועלי כפר עזה, קבוצת הכדורגל של הקיבוץ שספג פגיעה קשה ב-7.10. התאומים גלי וזיו ברמן, שנחטפו באותה שבת שחורה וחזרו מהשבי, היו חלק מהסגל של הקבוצה מהעוטף כשגם אמילי דמארי הייתה לצידם – שלושתם אוהדי אלופת המדינה.

המועדון הצהוב מתל אביב כתב ברשתות: “בעיצומה של תקופה לא פשוטה הצלחנו לקיים אמש (שלישי) ערב מיוחד מאוד כאשר קבוצת הוותיקים של מכבי פגשה את קבוצת שועלי כפר עזה למשחק ראווה מרגש בקריית שלום”.

ותיקי מכבי תל אביב עם גלי ברמן ואמילי דמארי (מכבי ת"א)
קבוצת שועלי כפר עזה (מכבי ת"א)
יואב זיו מול שועלי כפר עזה (מכבי ת"א)

“עושים טוב בצהוב”

במקביל, בימים אלה מתנהל פרויקט "עושים טוב בצהוב", מיזם הדגל של עמותת האוהדים “אחים לסמל” בשיתוף קרן מכבי תל אביב, כאשר אוהדים, שחקני הקבוצה והנהלת המועדון משלבים כוחות במבצע התנדבות רחב היקף שמבוסס כולו על ערבות הדדית ומגייסים יחדיו תרומות לחבילות מזון למשפחות שזקוקות לכך לקראת חג הפסח. 

בהודעת “אחים לסמל” נכתב: “הודות לתרומות שמגיעות, התנדבות מלאה של יותר מ-1,000 אוהדים בימי האריזה והשינוע, ולרכישה מרוכזת של מוצרים מספקים ישראלים, אנו מצליחים למקסם את התרומות ולהכין אלפי חבילות מזון מכובדות. בכל מבצע נארזות ומחולקות 2,500 עד 3,000 חבילות מזון, שמגיעות ישירות למשפחות הזקוקות להן”.

עד כה כאשר נותרו עוד שישה ימים, נתרמו לא פחות מ-320,000 שקלים כאשר העמותה החליטה להציב יעד שאפתני במיוחד ולנסות לגייס לכבוד חג הפסח תרומות בשווי מיליון שקלים.

לתרומות עבור הפרויקט "עושים טוב בצהוב"

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
