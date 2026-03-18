יום רביעי, 18.03.2026 שעה 15:25
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ

"קרינגטון? חיסרון משמעותי, המפתח - ווינסטון"

רמי מנדל, איש התקשורת ואוהד הירושלמים, ב"שיחת היום" לקראת טורק טלקום ב-21:00: "מחוץ לארנה הסיכויים יורדים, ירושלים יכולה לעלות לחצי הגמר"

ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (אורן בן חקון)
הפועל ירושלים תפגוש הערב (רביעי, 21:00) את טורק טלקום למפגש גורלי במסגרת רבע גמר היורוקאפ, כשהיא בסגל חסר ובמצב לא אופטימלי. רמי מנדל, איש תקשורת ואוהד הקבוצה מהבירה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת המשחק.

איך הקבוצה מגיעה עם כל הסיטואציה?
”הרבה שכחו שגם בקורונה הייתה לירושלים עונה נהדרת שהלכה לאיבוד, והנה שוב זה קורה שבגלל מלחמה במקום להיות בארנה אנחנו אולי לא נעלה לחצי. הסיכויים טובים, אבל פחות טובים ממה שהיה יכול להיות”.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

“המפתח היום יהיה ווינסטון, איתו ירושלים יכולה לעלות”

כמה משמעותית ההיעדרות של קאדין קרינגטון?
”מאוד משמעותית, התרומה שלו, גם השנה וגם בכלל היא משמעותית. ראיתי את היריבות של ירושלים, כולן מאוד דומות ביכולת. אי אפשר להגיד שקבוצה יותר טובה מהשנייה בבירור. המפתח היום יהיה קסיוס ווינסטון, משחק טוב שלו וירושלים יכולה לעלות”.

