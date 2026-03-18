"פיצול ההיכלים טוב, צריך לגשר בין ינאי לקהל"

הפועל תל אביב המשיכה במומנטום שלה אמש (שלישי) כשגברה 82:93 על פאריס ורשמה ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג. אמיר לובין, ששימש בעבר כיו”ר קבוצת הכדורגל של האדומים, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על כך ועל המשבר בין אוהדי קבוצת הכדורסל להנהלה.

אתה עוד רואה את הכדורסל?

”אני גם נסעתי לארנה כשהיה אפשר, מתוך ה-70 שהיו שם”.

איך אתה רואה את הבעיה של הפועל עם האוהדים?

”אני חושב שמה שצריך לעשות זה למצוא את הגשר בין ה-DNA של עופר ינאי לבין האוהדים. כשינאי הגיע זה היה נראה טוב בהתחלה, המטרה זה למצוא את הגשר. ההצבעה וההחלטה לחזור להיכל שלמה היא החלטה נכונה עבור הגשר הזה. העובדה היא שיורוליג אי אפשר לשחק בהיכל שלמה, אבל אהבתי את ההחלטה לפצל בין ההיכלים. לי כאוהד ותיק חשוב יותר לקחת אליפות ממכבי מאשר זכייה באירופה”.

“הישראלים? אי אפשר להיות צבועים”

אתה יכול להבין את הכעס כלפי איטודיס עם אי שיתוף הישראלים?

”אי אפשר להיות צבועים, המטרה היא לבנות קבוצה חזקה ליורוליג ולכן זה מה שצריך. הייתי שמח שישראלים ישחקו, אבל מבחינה מקצועית אני לא מתערב. עם איטודיס הפועל נמצאת במקום טוב ואני מקווה שזה לא ישפיע על הליגה בארץ”.

מה הנוסחה לשמור על האוהדים?

”זה מטורף שאתה מדבר עם אוהדים והם לא יודעים שיש משחק. הכי חשוב זה לשתף את הישראלים, כשהם לא בעשירייה זה יוצר בעיה. הגשר שצריך למצוא בין הרצון לנצח של עופר לבין הקהל ואת הגשר אפשר לחבר רק עם שיתוף פעולה מלא משני הצדדים. ולשחק בהיכל שלמה זו התחלה טובה. ואני מקווה שלא יהיו כוכביות בנושא הזה”.

“אם מציפים בעיות אז מקשיבים לך, אין סודות”

האם אתה בדרך לקבל תפקיד במועדון?

”אני כרגע בלי תפקיד במועדון, דיברתי עם עופר כמה פעמים, אם אתה מציף בעיות אז מקשבים לך כל עוד אתה מדבר כמו שצריך. אין פה סודות, אני חושב שכל מה שיצליח להחזיר את הקהל של הפועל הוא מבורך וזו מטרה חשובה. כשאני נמצא ביד אליהו ורואה אנשים שעוזבים לפני הסיום זה מראה מה החשיבות של האוהדים הוותיקים. אני לא צד בעניין הזה אבל. גם אם אתה מסתכל על הפועל ירושלים ביורוקאפ ומשווה להפועל ת”א ביורוקאפ, למעט זוסמן, אין הרבה דקות לישראלים, אבל אף אחד לא בא אליהם בטענות. צריך לשים לב לכל הניואנסים ואני מקווה שהקבוצה תצליח בכל המסגרות”.