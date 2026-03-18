מבט לעתיד: ריאל מובילה בעולם, מכבי ת"א בארץ

מחקר חדש ב-CIES (מכון מחקרי הכדורגל) מציג דירוג עולמי של ניהול הסגל של המועדונים לטווח ארוך, בראשות ריאל מדריד המיישמת אסטרטגיית החתמת צעירים ושימורם. הבלאנקוס מקדימים את ברנטפורד, שעדיין חולמת על העפלה היסטורית לליגת האלופות, ואת אתלטיק בילבאו שמציגה עונה מאכזבת אך נחשבת למצוידת לחזרה לניצחונות. המדד משקלל את כמות השחקנים ששותפו בליגה, משך שהותם בסגל, אורך החוזים הנותר וגיל השחקנים הממוצע במועד החתמתם במועדון.

שתי נציגות מה-MLS, סיאטל סאונדרס ופילדלפיה יוניון, משלימות את החמישייה הראשונה בעולם, בעוד שחטאר דונייצק, קלאב ברוז', אלקמאר וזניט נכנסו גם הן לטופ 20. פלמיירס הברזילאית דורגה במקום ה-61 והיא הנציגה הבכירה מדרום אמריקה, כשבמקביל פורסמו המועדונים המובילים בכל אחד מארבעת הפרמטרים שנבדקו. סיאטל סאונדרס ראשונה במדד השהות, SJK סיינאיוקי בגיל הרכש, צ'לסי באורך החוזים הנותר, ודינמו קייב יחד עם קלאב ליברטד בשימוש בשחקני רכש.

המתודולוגיה של המחקר התבססה על שלוש השנים האחרונות בליגות אירופיות ועל השנים 2023-2025, תוך החרגת שחקני אקדמיה. שחקני הבית לא נכללו בחישוב כמות השחקנים ששותפו או בחישוב גיל הרכש, וכן הושמטו מחישוב משך השהות עבור שחקנים מתחת לגיל 22. המדד נועד לשקף ניהול סגל ממוקד לטווח ארוך, תוך בחינת היציבות המקצועית של הקבוצות ב-55 ליגות שונות ברחבי העולם.

בכל הנוגע לאורך החוזים הנותר, הנתונים הראו כי במקרים של מידע חסר הוקצתה תקופה של שנה אחת, ועל שחקנים מושאלים חושב החוזה עד סוף העונה. הדו"ח מדגיש כי למרות התוצאות האחרונות של בילבאו למשל, המועדון הבאסקי נותר בעמדה טובה לשוב למסלול הניצחונות כאמור, זאת בזכות תכנון סגל עקבי ומושכל.

איפה קבוצות ליגת העל בדירוג?

אגב, הדירוג כולל גם את ליגת העל עם הקבוצות הישראליות. בליגה שלנו, מכבי תל אביב כמו ריאל במדריד בליגה הספרדית (ובעולם) נמצאת במקום הראשון עם ציון של 60.00 במדד הכללי של המחקר כמובילה בניהול הסגל לטווח הארוך, מה שנותן לה להיות מעל ווטפורד האנגלית וניס הצרפתית ומתחת למועדונים כמו כרוניגן ההולנדית ולידס מהפרמייר ליג.

מיד אחרי הצהובים נמצאות הפועל באר שבע (59.9), הפועל ירושלים (58.7), מכבי נתניה (55.5), מכבי חיפה (53.2) ובית”ר ירושלים (50.2) המשלימות את הטופ 6 של הקבוצות המציגות את הניהול הטוב ביותר לטווח הארוך בארץ על פי אותם פרמטרים שהציגו ב-CIES. בצד השני של הטבלה, מכבי בני ריינה סוגרת את הרשימה במקום ה-14 עם המדד הנמוך ביותר, העומד על 30.4 נקודות.

בניתוח הנתונים המלאים של המובילות בפרמטרים השונים: ב”ש ראשונה במדד השהות (1.96 שנים), הפועל ירושלים מובילה בגיל רכש ממוצע צעיר (23.3 שנים), ומכבי ת”א באורך החוזים הנותר (2.17 שנים). בנוסף, הטבלה מציגה את כמות השחקנים ששותפו בשלוש השנים האחרונות, כאשר הפועל פתח תקווה שיתפה הכי הרבה שחקנים (72) ואילו הפועל ירושלים הכי מעט (47).

שאר מועדוני הפאר של אירופה

כאמור, המחקר המקיף מדגיש כי המודל של ריאל מדריד, המשלב רכישת כישרונות צעירים עם שמירה עליהם לאורך זמן, הוא המצליח ביותר בניהול סגל ארוך טווח. מלבד המועדונים הגדולים, נציגות מליגות פחות בכירות הצליחו להתברג בצמרת המדד בזכות מדיניות החתמות קפדנית ושמירה על יציבות השחקנים בתוך המועדון.

ואיפה שאר מועדוני הפאר של אירופה מבחינת הדירוג הכללי? ליברפול במקום השישי, מנצ’סטר סיטי במקום השמיני כשצ’לסי מתחתיה. באיירן מינכן במקום ה-15, מנצ’סטר יונייטד במקום ה-16, ארסנל במקום ה-17. פאריס סן ז’רמן במקום ה-20 בלבד וברצלונה מדורגת אפילו נמוך יותר במקום ה-21, מרימה את הראש כדי להסתכל על אלופת אירופה.