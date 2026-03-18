יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:37
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

הליגה הלאומית בכדורסל תחזור ב-27 במרץ

באיגוד ובמנהלת הליגה החליטו על החזרת המשחקים בעוד שבוע וחצי בכפוך להנחיות פקע"ר וללא קהל. ייערכו מחזורים פעמיים בשבוע כמעט סיומה של העונה

|
שחקני אילת (שחר גרוס)
משחקי הליגה הלאומית בכדורסל יחודשו בסוף השבוע הבא, בכפוף להנחיות פיקוד העורף ולמצב הביטחוני. בהתאם למתווה שנקבע, מסגרת לוח המשחקים בליגה תישאר כפי שהייתה כאשר יתקיימו משחקים פעמיים בשבוע כמעט לכל אורך העונה שתסתיים באמצע יוני.

באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה הלאומית קיבלו החלטה כי המשחקים ישובו, כאשר כולם יתקיימו בהתאם להנחיות פיקוד העורף עם מגבלת אנשים באולמות וללא קהל. באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה הלאומית יסייעו לקבוצה שלא תוכל לארח באולמה הביתי ותיאלץ לנדוד ולארח באולם אחר.

באשר לזרים הוחלט לשמר את חוקי הליגה מתחילת העונה - רישום של חמישה שחקנים זרים לאורך העונה.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, אמר: "קיבלנו החלטה להחזיר את הליגה הבכירה באיגוד הכדורסל בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. זאת הליגה הראשונה שתחזור לשחק בענף הכדורסל. יש לא מעט אתגרים בחזרת הליגה במצב הביטחוני הנוכחי, אבל אין לי ספק שנעמוד בהם בהצלחה. אנחנו בוחנים את חזרת הליגות הנמוכות בתקופה הקרובה גם כן".

יו"ר מנהלת הליגה הלאומית, רון וורוטיצקי, אמר: "בימים האחרונים נערכנו לחזרת המשחקים מכל הבחינות, ואני מודה ליו"ר האיגוד על האמון בליגה הלאומית שחוזרת ראשונה למגרשים. יש הרבה מאד אתגרים בחזרת המשחקים, אבל אנחנו בטוחים שנעבור אותם יחד עם הקבוצות. אנחנו נערכים לספק כל סיוע אפשרי לקבוצות שיזדקקו לכך. יש פה אמירה ברורה של ניסיון לחזור לשגרה, ואני מאמין שנצליח בכך".

משחקי המחזור ה-23 שייערך ב-27.3

הפועל אילת - מכבי מעלה אדומים
מ.ס צפת - א.ס קריית גת/אשקלון
מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום
מכבי חיפה - מכבי רחובות
א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון
מכבי פתח תקווה - א.ס רמה"ש
אליצור יבנה - הפועל חיפה
הפועל מגדל העמק יזרעאל - עירוני נהריה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
