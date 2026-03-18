הליגה הלאומית בכדורסל תחזור ב-27 במרץ

משחקי הליגה הלאומית בכדורסל יחודשו בסוף השבוע הבא, בכפוף להנחיות פיקוד העורף ולמצב הביטחוני. בהתאם למתווה שנקבע, מסגרת לוח המשחקים בליגה תישאר כפי שהייתה כאשר יתקיימו משחקים פעמיים בשבוע כמעט לכל אורך העונה שתסתיים באמצע יוני.

באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה הלאומית קיבלו החלטה כי המשחקים ישובו, כאשר כולם יתקיימו בהתאם להנחיות פיקוד העורף עם מגבלת אנשים באולמות וללא קהל. באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה הלאומית יסייעו לקבוצה שלא תוכל לארח באולמה הביתי ותיאלץ לנדוד ולארח באולם אחר.

באשר לזרים הוחלט לשמר את חוקי הליגה מתחילת העונה - רישום של חמישה שחקנים זרים לאורך העונה.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, אמר: "קיבלנו החלטה להחזיר את הליגה הבכירה באיגוד הכדורסל בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. זאת הליגה הראשונה שתחזור לשחק בענף הכדורסל. יש לא מעט אתגרים בחזרת הליגה במצב הביטחוני הנוכחי, אבל אין לי ספק שנעמוד בהם בהצלחה. אנחנו בוחנים את חזרת הליגות הנמוכות בתקופה הקרובה גם כן".

יו"ר האיגוד עמוס פרישמן (רועי כפיר)

יו"ר מנהלת הליגה הלאומית, רון וורוטיצקי, אמר: "בימים האחרונים נערכנו לחזרת המשחקים מכל הבחינות, ואני מודה ליו"ר האיגוד על האמון בליגה הלאומית שחוזרת ראשונה למגרשים. יש הרבה מאד אתגרים בחזרת המשחקים, אבל אנחנו בטוחים שנעבור אותם יחד עם הקבוצות. אנחנו נערכים לספק כל סיוע אפשרי לקבוצות שיזדקקו לכך. יש פה אמירה ברורה של ניסיון לחזור לשגרה, ואני מאמין שנצליח בכך".

משחקי המחזור ה-23 שייערך ב-27.3

הפועל אילת - מכבי מעלה אדומים

מ.ס צפת - א.ס קריית גת/אשקלון

מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום

מכבי חיפה - מכבי רחובות

א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון

מכבי פתח תקווה - א.ס רמה"ש

אליצור יבנה - הפועל חיפה

הפועל מגדל העמק יזרעאל - עירוני נהריה